Violenza di genere: protocollo tra Asp Catanzaro e Procure

Un impegno sinergico di alto profilo quello che magistrati e sanità prendono per sostenere meglio le vittime di violenza di genere. Stamane a Catanzaro la firma di un atto ufficiale congiunto

29 gennaio, 2026
Tag
violenza di genere · Catanzaro
Società

Auser, inaugurato l'anno sociale 2026

28 gennaio 2026
Ore 12:18
Auser, inaugurato l'anno sociale 2026
Società

All'Umg si studia il linguaggio musicale delle piante

29 gennaio 2026
Ore 14:21
All'Umg si studia il linguaggio musicale delle piante
Società

Povertà, per alcuni progetti fondi fermi al 2016

29 gennaio 2026
Ore 14:20
Povertà, per alcuni progetti fondi fermi al 2016
Società

A Cassano il convegno Airc sulla prevenzione dei tumori

28 gennaio 2026
Ore 21:15
A Cassano il convegno Airc sulla prevenzione dei tumori
Società

Il racconto del Sud attraverso le scienze sociali

28 gennaio 2026
Ore 12:10
Il racconto del Sud attraverso le scienze sociali
Società

Federalismo fiscale e costi sociali al Sud, focus a Vibo

28 gennaio 2026
Ore 11:27
Federalismo fiscale e costi sociali al Sud, focus a Vibo
Società

Cosenza, torna la "Primavera del Cinema Italiano"

27 gennaio 2026
Ore 18:19
Cosenza, torna la \"Primavera del Cinema Italiano\"
Società

Giorno della memoria, le celebrazioni di Ferramonti

27 gennaio 2026
Ore 18:12
Giorno della memoria, le celebrazioni di Ferramonti
Società

Monsignor Giovanni Ferro salvò un ebreo dai lager

27 gennaio 2026
Ore 12:57
Monsignor Giovanni Ferro salvò un ebreo dai lager
Società

Dieci ragazzi stranieri portano Cucine d'altri mondi

27 gennaio 2026
Ore 11:40
Dieci ragazzi stranieri portano Cucine d'altri mondi
Società

Open day al nautico di Pizzo tra istruzione e innovazione

27 gennaio 2026
Ore 11:39
Open day al nautico di Pizzo tra istruzione e innovazione
Società

A Catanzaro il percorso di cura diventa arte

26 gennaio 2026
Ore 18:56
A Catanzaro il percorso di cura diventa arte
Società

Checchinato sferza la politica: «Ignorano i poveri»

26 gennaio 2026
Ore 13:22
Checchinato sferza la politica: «Ignorano i poveri»
Società

Delift, dal liceo scientifico di Soverato al Cantagiro

26 gennaio 2026
Ore 13:11
Delift, dal liceo scientifico di Soverato al Cantagiro
Società

A Rende la mostra "Vi raccontiamo il nostro mare"

25 gennaio 2026
Ore 13:27
A Rende la mostra \"Vi raccontiamo il nostro mare\"
Società

I fratelli Sammarco da Cassano a Casa Sanremo 2026

25 gennaio 2026
Ore 13:23
I fratelli Sammarco da Cassano a Casa Sanremo 2026
Società

Un libro nel ricordo di Francesco Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:22
Un libro nel ricordo di Francesco Occhiuto
Società

Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:19
Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto
Società

Caso Mattia Spano, accolta l'istanza della difesa

25 gennaio 2026
Ore 13:09
Caso Mattia Spano, accolta l'istanza della difesa
Società

Harry, il ministro Musumeci sui luoghi del disastro

25 gennaio 2026
Ore 13:04
Harry, il ministro Musumeci sui luoghi del disastro
Società

Vibonese calcio il sindaco chiama a raccolta la citta

25 gennaio 2026
Ore 13:01
Vibonese calcio il sindaco chiama a raccolta la citta

Le storie di LAC

Società

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio