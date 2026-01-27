Social
Società

Dieci ragazzi stranieri portano Cucine d'altri mondi

A Cosenza si è concluso ieri il progetto “Cucine d’altri mondi”: dieci minori stranieri hanno imparato a lavorare il cibo calabrese e italiano grazie all’apporto della Maccheroni Chef Accademy di Cosenza.

27 gennaio, 2026
cosenza
Società

27 gennaio 2026
Ore 11:40
Società

Monsignor Giovanni Ferro salvò un ebreo dai lager

27 gennaio 2026
Ore 12:57
Società

Open day al nautico di Pizzo tra istruzione e innovazione

27 gennaio 2026
Ore 11:39
Società

A Catanzaro il percorso di cura diventa arte

26 gennaio 2026
Ore 18:56
Società

Checchinato sferza la politica: «Ignorano i poveri»

26 gennaio 2026
Ore 13:22
Società

Delift, dal liceo scientifico di Soverato al Cantagiro

26 gennaio 2026
Ore 13:11
Società

A Rende la mostra "Vi raccontiamo il nostro mare"

25 gennaio 2026
Ore 13:27
Società

I fratelli Sammarco da Cassano a Casa Sanremo 2026

25 gennaio 2026
Ore 13:23
Società

Un libro nel ricordo di Francesco Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:22
Società

Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:19
Società

Caso Mattia Spano, accolta l'istanza della difesa

25 gennaio 2026
Ore 13:09
Società

Harry, il ministro Musumeci sui luoghi del disastro

25 gennaio 2026
Ore 13:04
Società

Vibonese calcio il sindaco chiama a raccolta la citta

25 gennaio 2026
Ore 13:01
Società

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

25 gennaio 2026
Ore 06:00
Società

A San Sostene uno sportello sociale per persone sole

24 gennaio 2026
Ore 13:00
Società

«Riscoprire la Parola di Dio orienta all'amore»

24 gennaio 2026
Ore 12:59
Società

Maltempo, delegazione del Pd a Melito e Bova Marina

24 gennaio 2026
Ore 12:56
Società

I rischi del web per i giovani, convegno a Catanzaro

24 gennaio 2026
Ore 12:29
Società

A Cosenza la festa regionale della polizia locale

23 gennaio 2026
Ore 19:09
Società

Vibo, un fiume di persone per una sanità migliore

22 gennaio 2026
Ore 19:39
Società

Gerace, dopo il restauro riapre la storica cattedrale

22 gennaio 2026
Ore 19:37
