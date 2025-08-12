Social
Aree interne, un futuro senza servizi primari

Il futuro delle aree interne in Italia e soprattutto in Calabria e nel meridione sembra segnato a causa del disimpegno del governo: i paesi resteranno popolati solo da anziani privati dei servizi primari, come farmacie, poste e presidi di sicurezza.

12 agosto, 2025
aree interne · spopolamento
Società

Marina di Sibari epicentro dell'estate 2025

12 agosto 2025
Ore 12:32
Società

Reggio Calabria, torna all'asta l'ex mercato Girasole

12 agosto 2025
Ore 12:31
Società

Successo per il Serra comics di Serra San Bruno

12 agosto 2025
Ore 12:31
Società

La Rino Gaetano band incanta l'Altafiumara Fest

12 agosto 2025
Ore 12:30
Società

Paesi sicuri, la sentenza divide magistratura e politica

11 agosto 2025
Ore 18:44
Società

Il XIV Premio Caccuri a Gad Lerner

11 agosto 2025
Ore 12:48
Società

uomini nel coraggio e per la bandiera

11 agosto 2025
Ore 12:39
Società

Emozione a Soverato per la festa della Madonna a mare

11 agosto 2025
Ore 12:37
Società

Barca della legalità intitolata al giudice Scopelliti

11 agosto 2025
Ore 12:35
Società

Rosa Masciopinto: il teatro e la sua Calabria

10 agosto 2025
Ore 11:15
Società

La esse dei single, l'ultimo inedito di Francesco Bif

10 agosto 2025
Ore 10:59
Società

A Reggio solo cinque sbarchi di migranti nel 2025

10 agosto 2025
Ore 10:58
Società

Altomonte, la notte Bianca inaugura il Festival euromediterraneo

9 agosto 2025
Ore 12:26
Società

Corigliano Rossano, sapori e tradizioni per celebrare l'eccellenza

9 agosto 2025
Ore 12:20
Società

Montalto si prepara al secondo food festival

9 agosto 2025
Ore 12:19
Società

Brunori a Diamante, buona la prima al teatro dei Ruderi

8 agosto 2025
Ore 12:31
Società

Sicurezza stradale, al via la campagna "Fermati!"

8 agosto 2025
Ore 12:29
Società

Delitto Scopelliti, un recital racconta il giudice solo

7 agosto 2025
Ore 18:07
Società

Lavorando includendo, Davide più forte dell'autismo

7 agosto 2025
Ore 12:23
Società

Corigliano Rossano, un'area nel degrado

7 agosto 2025
Ore 12:22
Società

Ponte sullo Stretto, ok dal Cipess

6 agosto 2025
Ore 19:12
