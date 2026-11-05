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Aule fredde, il sindaco di Serra attacca la Provincia

È emergenza riscaldamento all’Istituto Einaudi di Serra San Bruno, dove le lezioni sono state sospese proprio per i problemi all’impianto. Il sindaco Barillari attacca la provincia.

5 novembre, 2026
Società

Rizziconi, viaggio nella tenuta action di Leopardo

4 novembre 2026
Ore 13:10
Rizziconi, viaggio nella tenuta action di Leopardo
Società

Autotrasporto, rinviata l'apertura della piattaforma

5 novembre 2026
Ore 12:21
Autotrasporto, rinviata l'apertura della piattaforma
Società

Reggio, nuovo corso per l'arma con la guida di Sole

5 novembre 2026
Ore 12:14
Reggio, nuovo corso per l'arma con la guida di Sole
Società

Clima ed eventi estremi: gli scenari in Calabria

5 novembre 2026
Ore 12:13
Clima ed eventi estremi: gli scenari in Calabria
Società

Calabria, cresce l'allarme gioco d'azzardo

5 novembre 2026
Ore 12:12
Calabria, cresce l'allarme gioco d'azzardo
Società

Bollette del gas, in arrivo una nuova stangata

5 novembre 2026
Ore 12:11
Bollette del gas, in arrivo una nuova stangata
Società

Reddito di merito primi pagamenti erogati dall'unical

5 novembre 2026
Ore 11:57
Reddito di merito primi pagamenti erogati dall'unical
Società

Firmate le concessioni, via libera al progetto Cascasi

4 novembre 2026
Ore 19:14
Firmate le concessioni, via libera al progetto Cascasi
Società

Rizziconi, viaggio nella tenuta Acton di Leporano

4 novembre 2026
Ore 19:13
Rizziconi, viaggio nella tenuta Acton di Leporano
Società

L'arte dei maestri Affidato protagonista negli Usa

4 novembre 2026
Ore 19:09
L'arte dei maestri Affidato protagonista negli Usa
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Formazione primaria, parte il corso interateneo

4 novembre 2026
Ore 19:08
Formazione primaria, parte il corso interateneo
Società

Reggio, rivoluzione idrica da 25 milioni di euro

4 novembre 2026
Ore 13:09
Reggio, rivoluzione idrica da 25 milioni di euro
Società

Sicurezza stradale a cosenza tappa del pulman azzurro

4 novembre 2026
Ore 12:18
Sicurezza stradale a cosenza tappa del pulman azzurro
Società

Tumore al seno, a Reggio la prevenzione di Komen Italia

3 novembre 2026
Ore 19:58
Tumore al seno, a Reggio la prevenzione di Komen Italia
Società

Vibo, un comitato civico per il sistema bibliotecario

3 novembre 2026
Ore 19:57
Vibo, un comitato civico per il sistema bibliotecario
Società

Protezione Civile, verso la nomina di Giovinazzo

3 novembre 2026
Ore 18:15
Protezione Civile, verso la nomina di Giovinazzo
Società

Unical, semi di gioia e poetica del fallimento

3 novembre 2026
Ore 13:31
Unical, semi di gioia e poetica del fallimento
Società

Un cosentino nell'albo delle eccellenze del MUR

3 novembre 2026
Ore 13:21
Un cosentino nell'albo delle eccellenze del MUR
Società

Natale quanto mi costi, prezzi dei voli alle stelle

3 novembre 2026
Ore 13:12
Natale quanto mi costi, prezzi dei voli alle stelle
Società

Chiusa la seconda edizione di Arberia Digital Fest

2 novembre 2026
Ore 19:30
Chiusa la seconda edizione di Arberia Digital Fest
Società

Laghi di Sibari, la scelta di restare aperti d'inverno

2 novembre 2026
Ore 19:30
Laghi di Sibari, la scelta di restare aperti d'inverno

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La Carcara di Caria su LaC Storie

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