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Società

Giovani e lavoro, ecco il nuovo progetto Mirai

A Catanzaro è stata presentata la nuova edizione del progetto Mirai. L’obiettivo è formare le nuove generazioni avvicinandole al mondo del lavoro: sono 130 gli istituti coinvolti in tutta la Calabria.

6 novembre, 2026
Società

La galleria Limina verso una nuova chiusura notturna

6 novembre 2026
Ore 12:33
La galleria Limina verso una nuova chiusura notturna
Società

Vibo Marina, al via la riqualificazione delle banchine

6 novembre 2026
Ore 12:37
Vibo Marina, al via la riqualificazione delle banchine
Società

La via delle aree interne fa tappa a Serra San Bruno

5 novembre 2026
Ore 19:30
La via delle aree interne fa tappa a Serra San Bruno
Società

Commissariato di Cirella, due milioni per la foresteria

5 novembre 2026
Ore 19:30
Commissariato di Cirella, due milioni per la foresteria
Società

Il Museo della tonnara di Bivona riparte da Montesanti

5 novembre 2026
Ore 19:30
Il Museo della tonnara di Bivona riparte da Montesanti
Società

Aule fredde, il sindaco di Serra attacca la Provincia

5 novembre 2026
Ore 12:22
Aule fredde, il sindaco di Serra attacca la Provincia
Società

Autotrasporto, rinviata l'apertura della piattaforma

5 novembre 2026
Ore 12:21
Autotrasporto, rinviata l'apertura della piattaforma
Società

Reggio, nuovo corso per l'arma con la guida di Sole

5 novembre 2026
Ore 12:14
Reggio, nuovo corso per l'arma con la guida di Sole
Società

Clima ed eventi estremi: gli scenari in Calabria

5 novembre 2026
Ore 12:13
Clima ed eventi estremi: gli scenari in Calabria
Società

Calabria, cresce l'allarme gioco d'azzardo

5 novembre 2026
Ore 12:12
Calabria, cresce l'allarme gioco d'azzardo
Società

Bollette del gas, in arrivo una nuova stangata

5 novembre 2026
Ore 12:11
Bollette del gas, in arrivo una nuova stangata
Società

Reddito di merito primi pagamenti erogati dall'unical

5 novembre 2026
Ore 11:57
Reddito di merito primi pagamenti erogati dall'unical
Società

Firmate le concessioni, via libera al progetto Cascasi

4 novembre 2026
Ore 19:14
Firmate le concessioni, via libera al progetto Cascasi
Società

Rizziconi, viaggio nella tenuta Acton di Leporano

4 novembre 2026
Ore 19:13
Rizziconi, viaggio nella tenuta Acton di Leporano
Società

L'arte dei maestri Affidato protagonista negli Usa

4 novembre 2026
Ore 19:09
L'arte dei maestri Affidato protagonista negli Usa
Società

Formazione primaria, parte il corso interateneo

4 novembre 2026
Ore 19:08
Formazione primaria, parte il corso interateneo
Società

Rizziconi, viaggio nella tenuta action di Leopardo

4 novembre 2026
Ore 13:10
Rizziconi, viaggio nella tenuta action di Leopardo
Società

Reggio, rivoluzione idrica da 25 milioni di euro

4 novembre 2026
Ore 13:09
Reggio, rivoluzione idrica da 25 milioni di euro
Società

Sicurezza stradale a cosenza tappa del pulman azzurro

4 novembre 2026
Ore 12:18
Sicurezza stradale a cosenza tappa del pulman azzurro
Società

Tumore al seno, a Reggio la prevenzione di Komen Italia

3 novembre 2026
Ore 19:58
Tumore al seno, a Reggio la prevenzione di Komen Italia
Società

Vibo, un comitato civico per il sistema bibliotecario

3 novembre 2026
Ore 19:57
Vibo, un comitato civico per il sistema bibliotecario

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