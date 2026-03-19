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Cassano all'Jonio si prepara per le "Varette"

La Pasqua si avvicina e a Cassano Jonio cresce l’attesa per la Processione del Venerdì Santo: i Misteri, conosciuti come "varette", sono quasi pronti per rappresentare la passione di Gesù.

19 marzo, 2026
Tag
cassano all'ionio · pasqua · cosenza
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Reggio celebra essentia al museo del bergamotto

18 marzo 2026
Ore 20:03
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Bandiera azzurra, Schiavonea premiata ancora

19 marzo 2026
Ore 12:26
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Disabilità, sociologi calabresi a confronto

19 marzo 2026
Ore 12:21
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19 marzo 2026
Ore 12:19
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Reggio, ad agosto Vinitaly and the city sul lungomare

19 marzo 2026
Ore 12:19
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In spalla fino al terzo piano, interviene la Regione

19 marzo 2026
Ore 12:09
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Monte Pecoraro, la magia della neve

19 marzo 2026
Ore 10:35
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Jovanotti fa tappa a Catanzaro

18 marzo 2026
Ore 19:59
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A Catanzaro Pattavina con il piacere dell'onestà

18 marzo 2026
Ore 13:12
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il grande albergo miramare torna all'asta

18 marzo 2026
Ore 12:14
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Catanzaro, la Uil Apre sportello stalking e mobbing

17 marzo 2026
Ore 19:30
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Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre

17 marzo 2026
Ore 13:06
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Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori

17 marzo 2026
Ore 12:52
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A Vibo confronto su consenso e tutela delle donne

17 marzo 2026
Ore 12:47
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La guerra in Iran passa dal porto di Gioia Tauro

17 marzo 2026
Ore 12:43
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17 marzo 2026
Ore 12:39
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San Nicola Arcella candidata a borgo dei borghi

17 marzo 2026
Ore 12:36
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La fiera di San Giuseppe riparte grazie al cuore dei cosentini

17 marzo 2026
Ore 12:24
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Società

Scalea il tema, dell'epilessia al centro del dibattito

16 marzo 2026
Ore 20:40
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Società

L'arte a servizio dei disturbi alimentari

16 marzo 2026
Ore 16:04
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16 marzo 2026
Ore 10:38
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