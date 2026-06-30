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Cirella, torna il Festival Calici sotto le stelle

Tutto pronto per la diciassettesima edizione di "Calici sotto le stelle". Lo storico evento di enogastronomia si svolgerà, come di consueto, nel cuore di Cirella, frazione di Diamante.

30 giugno, 2026
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diamante · Cirella · calici sotto le stelle
Società

Necropoli di Torre Galli, cento anni dopo: le nuove scoperte a LaC Storie

28 giugno 2026
Ore 05:00
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Si chiude a Soverato il festival di scrittura femminile

30 giugno 2026
Ore 12:00
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Cosenza vive, la prima notte bianca è un successo

30 giugno 2026
Ore 12:00
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Gemellaggio Cassano, Civita e Mormanno per fare rete

30 giugno 2026
Ore 12:00
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L'associazione Shpresa Jone in visita in Kosovo

30 giugno 2026
Ore 12:00
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L'ambasciatore Usa Fertitta approda a Vibo Marina

29 giugno 2026
Ore 12:01
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Monasterace, la Madonna da 80 anni portata dai Muscolo

29 giugno 2026
Ore 12:00
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Il Bob Fest richiama visitatori da tutta Italia

29 giugno 2026
Ore 12:00
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Dalla California a Pizzo, la scelta di Joseph

28 giugno 2026
Ore 10:47
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mediterranea reggio il daed dialoga con il territorio

28 giugno 2026
Ore 10:09
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Il primato dell'amore

27 giugno 2026
Ore 17:48
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L'arrivo dell'ambasciatore Usa fa slittare il Light Fest a Vibo Marina

27 giugno 2026
Ore 13:37
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La prima chat gpt europea sarà made in Calabria

27 giugno 2026
Ore 12:00
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Cosenza, convegno su legalità privacy e sicurezza

27 giugno 2026
Ore 12:00
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Fuscaldo sun spirit, al via la terza edizione

27 giugno 2026
Ore 12:00
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I 40 anni della cooperativa "Il Delfino"

26 giugno 2026
Ore 17:37
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A Cosenza nasce "N'atru Pride", in piazza il 30 giugno

26 giugno 2026
Ore 17:36
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Società

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26 giugno 2026
Ore 12:20
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Cosenza, il bilancio dell'attività delle Fiamme Gialle

26 giugno 2026
Ore 12:18
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"Ciccio vive", emozione a Villa per la festa della luce

26 giugno 2026
Ore 12:16
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Asta solidale le maglie dei campioni per salvare Jane

26 giugno 2026
Ore 12:14
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