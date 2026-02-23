Cosi l'Unical toglie ossigeno alla 'ndrangheta

Società

La lotta alla ’ndrangheta si conduce su due piani: quello repressivo, che rappresenta l’ultimo atto, e quello preventivo che rappresenta la vera sfida dei tempi moderni. Educare le nuove generazioni alla resistenza sociale, affinché divengano anticorpo delle mafie, è quello che sta facendo da anni l’Unical. E oggi, quella sfida si è tradotta in un appuntamento di assoluto livello: l’incontro tra gli studenti e i protagonisti della lotta alla ’ndrangheta, a partire dal procuratore capo della Dda di Catanzaro, Salvatore Curcio. Una iniziativa organizzata dal professor Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia.