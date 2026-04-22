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Donne, violenza e disabilità: a Reggio al via "Forma D"

Violenza sulle donne e disabilità, una dimensione di estrema fragilità spesso invisibile e senza voce. A Reggio al via un progetto di formazione specifica per le operatrici del settore.

22 aprile, 2026
Tag
reggio calabria · donne · violenza di genere · disabilità
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All'Unical arriva la storia di Salvatore Cortese

22 aprile 2026
Ore 18:30
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Il ricordo di Mancini nell'anniversario della nascita

22 aprile 2026
Ore 18:30
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Cartabia in Calabria centro di mediazione riparativa

22 aprile 2026
Ore 16:47
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Cosenza, i carabinieri custodi della Terra

22 aprile 2026
Ore 12:58
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Società

Caporalato a Camigliatello, crolla l'inchiesta

21 aprile 2026
Ore 18:55
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Società

Dispositivi digitali, le insidie dietro le opportunita

21 aprile 2026
Ore 18:55
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Società

Mirai Job Game, studenti di Catanzaro al politeama

21 aprile 2026
Ore 18:53
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Società

Catanzaro, nuovo spazio multifunzionale per i giovani

21 aprile 2026
Ore 11:45
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Società

Parco urbano di Vibo, gli interventi dopo le polemiche

21 aprile 2026
Ore 11:44
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Società

Luiza Brunet all'inaugurazione di "Acquarela"

21 aprile 2026
Ore 11:43
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La passerella per Grace celebra il coraggio delle donne

21 aprile 2026
Ore 11:41
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Società

All'Unical arrivano i membri della Flotilla

21 aprile 2026
Ore 11:37
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Società

Il valore delle donne protagonista con "Parole femmine"

21 aprile 2026
Ore 11:33
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Auto storiche, sfida green: tappa a Cosenza

20 aprile 2026
Ore 20:08
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Società

Premio Città del sole, riflettori sulle eccellenze

20 aprile 2026
Ore 12:08
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Società

A Vibo è scontro sulla manutenzione del parco urbano

20 aprile 2026
Ore 12:07
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Società

Alimentazione e salute, serve più consapevolezza

20 aprile 2026
Ore 12:06
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Società

Ciclone Harry, la speranza dopo la distruzione

20 aprile 2026
Ore 12:03
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Società

Grande successo a Cetraro per gli eventi della Flotilla

20 aprile 2026
Ore 12:00
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Spopolamento nel Catanzarese, Tiriolo prova a resistere

19 aprile 2026
Ore 11:46
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Castrovillari, sport e benessere per le detenute

19 aprile 2026
Ore 10:38
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