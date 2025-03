Società

La fine del patriarcato in Calabria nel divertente videoclip di Zalone per l'8 marzo

Checco Zalone ha omaggiato la Festa delle Donne con un nuovo brano e un divertente videoclip dal titolo "L'ultimo giorno del patriarcato". Diffuso proprio in occasione dell'8 marzo, il video è stato diretto da Gennaro Nunziante, regista di tutti i film del comico pugliese, e girato nel paese di Castel San Pietro Romano, piccolo centro alle porte di Roma inserito tra i borghi piu' belli d'Italia. Il brano del 47enne Luca Medici (questo il vero nome di Zalone) immagina un piccolo paese della Calabria in cui un'ordinanza comunale decreta la fine ufficiale del patriarcato e punisce con una multa gli atteggiamenti maschilisti. Così si gode l'ultimo caffè e l'ultima stiratura di camicia della moglie (la Vanessa Scalera di "Imma Tataranni") prima di iniziare a sbrigare lui le faccende domestiche, ovviamente da totale imbranato. Il tono è sempre all'insegna dell'ironia e dello smantellamento dei luoghi comuni e del politically correct, come era avvenuto nel 2009 con "I uomini sessuali".