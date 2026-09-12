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La Madonna abbraccia il popolo di Reggio

Sempre molto partecipata la "discesa" della Madonna della Consolazione, protettrice del popolo di Reggio.

12 settembre, 2026
Tag
madonna della consolazione · reggio calabria
Società

La Madonna abbraccia il popolo di Reggio

12 settembre 2026
Ore 12:00
La Madonna abbraccia il popolo di Reggio
Società

Reggio, sul "Treno delle Radici" tra memoria e identità

12 settembre 2026
Ore 12:21
Reggio, sul \"Treno delle Radici\" tra memoria e identità
Società

Summer school 2026, i giovani creano futuro a Cassano

12 settembre 2026
Ore 12:00
Summer school 2026, i giovani creano futuro a Cassano
Società

Il talento di Romina ai giochi del Mediterraneo

12 settembre 2026
Ore 12:00
Il talento di Romina ai giochi del Mediterraneo
Società

Natalino Stasi e il racconto delle vite lente

11 settembre 2026
Ore 19:00
Natalino Stasi e il racconto delle vite lente
Società

Vibo Marina, dopo otto anni riapre la scuola Presterà

11 settembre 2026
Ore 19:00
Vibo Marina, dopo otto anni riapre la scuola Presterà
Società

La rettrice della Cattolica in contra la Cec

11 settembre 2026
Ore 19:00
La rettrice della Cattolica in contra la Cec
Società

Regione e sindacati insieme a sostegno del Welfare

11 settembre 2026
Ore 19:00
Regione e sindacati insieme a sostegno del Welfare
Società

Reggio, ad Agraria la laurea in biotecnologie sostenibili

11 settembre 2026
Ore 11:52
Reggio, ad Agraria la laurea in biotecnologie sostenibili
Società

A Cosenza la giornata mondiale della fisioterapia

11 settembre 2026
Ore 11:50
A Cosenza la giornata mondiale della fisioterapia
Società

Aeroporto Sibaritide, delusione per assenza dei sindaci

11 settembre 2026
Ore 11:49
Aeroporto Sibaritide, delusione per assenza dei sindaci
Società

Castiglione, torna il festival delle Parole sott'olio

11 settembre 2026
Ore 11:44
Castiglione, torna il festival delle Parole sott'olio
Società

Natalino Stasi e il racconto delle vite lente

11 settembre 2026
Ore 11:44
Natalino Stasi e il racconto delle vite lente
Società

Reggio, dal 12 al 15 settembre torna Scirubetta

10 settembre 2026
Ore 19:00
Reggio, dal 12 al 15 settembre torna Scirubetta
Società

Dinami, la strada è chiusa ma Google Maps non lo sa

10 settembre 2026
Ore 19:00
Dinami, la strada è chiusa ma Google Maps non lo sa
Società

Prima campanella? Il caldo spaventa anche i sindaci

10 settembre 2026
Ore 12:33
Prima campanella? Il caldo spaventa anche i sindaci
Società

Presentata a Lamezia la nuova stagione di Ama Calabria

10 settembre 2026
Ore 12:31
Presentata a Lamezia la nuova stagione di Ama Calabria
Società

Rende, suona la prima campanella al Gioacchino da Fiore

10 settembre 2026
Ore 12:29
Rende, suona la prima campanella al Gioacchino da Fiore
Società

Diamante, l'edizione 2026 del Peperoncino Festival

10 settembre 2026
Ore 12:00
Diamante, l'edizione 2026 del Peperoncino Festival
Società

Focus sui sistemi di fortificazione della Magna Graecia

10 settembre 2026
Ore 11:57
Focus sui sistemi di fortificazione della Magna Graecia
Società

Vibo, lavori in corso: per le scuole sarà il caos

9 settembre 2026
Ore 18:30
Vibo, lavori in corso: per le scuole sarà il caos

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