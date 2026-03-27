LaC e Dices insieme per formare i calabresi del futuro

Società

Andiamo adesso all’Università della Calabria e torniamo sull’incontro che il nostro network ha tenuto nei giorni scorsi al fianco di alcuni docenti del Dices, il Dipartimento di Cultura, Educazione e Società. Con il professore Giancarlo Costabile continua il lavoro fra i cubi di Arcavacata per mostrare a studenti e studentesse il percorso di un’informazione volta a far crescere la Calabria in un dipartimento il cui obiettivo principale è formare cittadini e cittadine del futuro