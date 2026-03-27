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LaC e Dices insieme per formare i calabresi del futuro

Andiamo adesso all’Università della Calabria e torniamo sull’incontro che il nostro network ha tenuto nei giorni scorsi al fianco di alcuni docenti del Dices, il Dipartimento di Cultura, Educazione e Società. Con il professore Giancarlo Costabile continua il lavoro fra i cubi di Arcavacata per mostrare a studenti e studentesse il percorso di un’informazione volta a far crescere la Calabria in un dipartimento il cui obiettivo principale è formare cittadini e cittadine del futuro

27 marzo, 2026
Società

Ranucci a Cosenza: «In atto un nuovo ordine mondiale»

26 marzo 2026
Ore 12:37
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Carcere di Reggio, una palestra per le donne detenute

27 marzo 2026
Ore 12:56
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Rocco Papaleo è cittadino onorario di Diamante

27 marzo 2026
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Società

Cassano all'Jonio, i falo di quaresima

27 marzo 2026
Ore 12:53
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Discover Italy Foundation promuove la Calabria

27 marzo 2026
Ore 12:52
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Cirò per tre giorni capitale mondiale del vino rosato

27 marzo 2026
Ore 12:49
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Società

Lo Stato siamo Noi, speciale Dentro la notizia

26 marzo 2026
Ore 16:20
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Società

Storie di immigrazione: Moheb dal barcone alla laurea

26 marzo 2026
Ore 13:14
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Società

Conclusa la due giorni degli Stati Generali del Fare

26 marzo 2026
Ore 12:30
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Società

Autostazione di Cosenza: ecco il comitato per la sicurezza

26 marzo 2026
Ore 12:25
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Società

BCC Mediocrati, un premio per Paldino

25 marzo 2026
Ore 21:02
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Società

Unical, LaC in cattedra con pedagogia dell'antimafia

25 marzo 2026
Ore 19:23
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Società

Ponte sullo Stretto, dibattito sempre piu acceso

25 marzo 2026
Ore 19:21
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Società

A Villa il campione paralimpico Daniele Cassioli

25 marzo 2026
Ore 13:17
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Società

Cresce l'attesa per l'originale Naca di Davoli

25 marzo 2026
Ore 13:16
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Società

A Bova si rinnova il rito delle Persefoni

25 marzo 2026
Ore 13:13
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Società

Giustizia e Ia alla Camera di commercio di Cosenza

25 marzo 2026
Ore 13:11
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Società

Cirò capitale mondiale del rosato per un fine settimana

24 marzo 2026
Ore 19:48
Cirò capitale mondiale del rosato per un fine settimana
Società

Un pizzico di Calabria sul palco dell'Eurovision 2026

24 marzo 2026
Ore 19:47
Un pizzico di Calabria sul palco dell'Eurovision 2026
Società

"Mutazioni": presentata la Biennale dello Stretto 2026

24 marzo 2026
Ore 13:26
\"Mutazioni\": presentata la Biennale dello Stretto 2026
Società

La lingua arbereshe torna tra i banchi di scuola

24 marzo 2026
Ore 13:25
La lingua arbereshe torna tra i banchi di scuola

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