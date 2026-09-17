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Lavorando includendo, a Soverato la seconda edizione

A Soverato si punta sull'inclusione grazie al progetto "Lavorando includendo", giunto alla seconda edizione e rivolto a ragazzi con diverse forme di disabilità.

17 settembre, 2026
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soverato
Società

Scirubetta 2026, al via la V edizione a Reggio Calabria

13 settembre 2026
Ore 11:07
Scirubetta 2026, al via la V edizione a Reggio Calabria
Società

La città del colore prende vita a Cosenza

17 settembre 2026
Ore 12:00
La città del colore prende vita a Cosenza
Società

Corigliano Rossano, la scuola apre un percorso senza barriere

17 settembre 2026
Ore 12:00
Corigliano Rossano, la scuola apre un percorso senza barriere
Società

Cosenza lavori sull argine sei mesi dopo l alluvione

16 settembre 2026
Ore 14:51
Cosenza lavori sull argine sei mesi dopo l alluvione
Società

Scirubetta saluta Reggio: «Qui il gelato unisce il mondo»

16 settembre 2026
Ore 12:00
Scirubetta saluta Reggio: «Qui il gelato unisce il mondo»
Società

L'assessora Micheli, buon viaggio, ragazzi

15 settembre 2026
Ore 18:06
L'assessora Micheli, buon viaggio, ragazzi
Società

Reggio, il primo cero votivo del sindaco Cannizzaro

15 settembre 2026
Ore 18:01
Reggio, il primo cero votivo del sindaco Cannizzaro
Società

Palazzo Nola rinasce: a Cassano un piano da 5,5 mln

15 settembre 2026
Ore 12:19
Palazzo Nola rinasce: a Cassano un piano da 5,5 mln
Società

Strada del mare, una petizione per la messa in sicurezza

15 settembre 2026
Ore 12:17
Strada del mare, una petizione per la messa in sicurezza
Società

Calabria, in dieci anni chiuse più di cento scuole

15 settembre 2026
Ore 12:12
Calabria, in dieci anni chiuse più di cento scuole
Società

Primo giorno di scuola a Vibo, tra emozioni e cantieri

15 settembre 2026
Ore 12:11
Primo giorno di scuola a Vibo, tra emozioni e cantieri
Società

Primo giorno in classe a Catanzaro

15 settembre 2026
Ore 12:10
Primo giorno in classe a Catanzaro
Società

Ritorno in classe, anche a Cosenza la prima campanella

15 settembre 2026
Ore 12:09
Ritorno in classe, anche a Cosenza la prima campanella
Società

Violenza di genere, l'educazione entra nelle scuole

14 settembre 2026
Ore 19:00
Violenza di genere, l'educazione entra nelle scuole
Società

Pizza piccante, presentato il campionato mondiale

14 settembre 2026
Ore 19:00
Pizza piccante, presentato il campionato mondiale
Società

Si torna a scuola, ma ci sono meno studenti

14 settembre 2026
Ore 19:00
Si torna a scuola, ma ci sono meno studenti
Società

Al via in anticipo l'anno scolastico a Catanzaro

14 settembre 2026
Ore 12:21
Al via in anticipo l'anno scolastico a Catanzaro
Società

Alto tirreno, fenomeno cinghiali sempre più diffuso

14 settembre 2026
Ore 12:11
Alto tirreno, fenomeno cinghiali sempre più diffuso
Società

Festival a Diamante, il peperoncino di Calabria è Igp

13 settembre 2026
Ore 11:04
Festival a Diamante, il peperoncino di Calabria è Igp
Società

San Giovanni di Gerace, la visita del ministro Musumeci

13 settembre 2026
Ore 11:01
San Giovanni di Gerace, la visita del ministro Musumeci
Società

Cassano, Aranci in scena: omaggio al regista Papasso

13 settembre 2026
Ore 11:00
Cassano, Aranci in scena: omaggio al regista Papasso

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