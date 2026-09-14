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Si torna a scuola, ma ci sono meno studenti

Oggi la prima campanella è suonata per diversi istituti scolastici in Calabria. C’è però un dato preoccupante: le scuole della nostra regione hanno perso 4.606 studenti.

14 settembre, 2026
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scuola calabria
Società

Scirubetta 2026, al via la V edizione a Reggio Calabria

13 settembre 2026
Ore 11:07
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Società

Violenza di genere, l'educazione entra nelle scuole

14 settembre 2026
Ore 19:00
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Società

Pizza piccante, presentato il campionato mondiale

14 settembre 2026
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Società

Al via in anticipo l'anno scolastico a Catanzaro

14 settembre 2026
Ore 12:21
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Società

Alto tirreno, fenomeno cinghiali sempre più diffuso

14 settembre 2026
Ore 12:11
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Festival a Diamante, il peperoncino di Calabria è Igp

13 settembre 2026
Ore 11:04
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Società

San Giovanni di Gerace, la visita del ministro Musumeci

13 settembre 2026
Ore 11:01
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Società

Cassano, Aranci in scena: omaggio al regista Papasso

13 settembre 2026
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Società

Successo a Rende per lo youtuber Il trono del muori

13 settembre 2026
Ore 10:59
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Società

Ciclone Harry, sbloccate le risorse

13 settembre 2026
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Società

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13 settembre 2026
Ore 10:56
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Società

A Nicotera l'undicesima edizione del Festival dell'ospitalità

13 settembre 2026
Ore 10:54
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Società

tessano in festa per il premio san francesco saverio

13 settembre 2026
Ore 10:35
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Società

Reggio, sul "Treno delle Radici" tra memoria e identità

12 settembre 2026
Ore 12:21
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Società

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12 settembre 2026
Ore 12:00
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Società

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12 settembre 2026
Ore 12:00
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Società

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12 settembre 2026
Ore 12:00
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11 settembre 2026
Ore 19:00
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Società

Vibo Marina, dopo otto anni riapre la scuola Presterà

11 settembre 2026
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11 settembre 2026
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Regione e sindacati insieme a sostegno del Welfare

11 settembre 2026
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