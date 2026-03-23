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Locride, riaperta dopo nove anni la provinciale 109

Era chiusa al traffico dal 2017. Nella Locride dopo un'intervento della Metrocity è stata riaperta al traffico la provinciale 109 sull'asse Careri-Benestare-Bovalino.

23 marzo, 2026
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locride · viabilita
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Locride, riaperta dopo nove anni la provinciale 109

23 marzo 2026
Ore 12:42
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22 marzo 2026
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22 marzo 2026
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22 marzo 2026
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21 marzo 2026
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