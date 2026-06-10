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Lucano e il modello Riace a Piazze parlanti di Borgia

A Borgia un nuovo appuntamento nell'ambito del progetto culturale "le piazze parlanti", dedicato alla partecipazione civica, con l'ex sindaco di Riace ed europarlamentare Mimmo Lucano. 

10 giugno, 2026
Tag
mimmo lucano · modello riace · borgia
Società

Rende women for women approda al museo del presente

8 giugno 2026
Ore 11:38
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Società

Pizzo set mondiale dello spot di Amaro del Capo

10 giugno 2026
Ore 12:00
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All'Ic Rossano il raggio della maestra Gina

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Catanzaro, 50 mln per la nuova caserma vigili del fuoco

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

Presentata la summer school in diritto minorile

9 giugno 2026
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9 giugno 2026
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Diamante, cittadinanza onoraria a Nicola Leone

9 giugno 2026
Ore 11:38
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Società

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9 giugno 2026
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Presentata la Summer School in diritto minorile

9 giugno 2026
Ore 11:35
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Società

"Talk about mafia" sbarca in riva allo Stretto con Anm

9 giugno 2026
Ore 11:32
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No alla diversità, sì all'inclusione e alla speranza

8 giugno 2026
Ore 11:43
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Società

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8 giugno 2026
Ore 11:36
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Società

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8 giugno 2026
Ore 11:32
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8 giugno 2026
Ore 11:17
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7 giugno 2026
Ore 12:06
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7 giugno 2026
Ore 12:00
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7 giugno 2026
Ore 12:00
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7 giugno 2026
Ore 12:00
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Isolamento ferroviario, Zito scrive alla Regione

7 giugno 2026
Ore 12:00
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7 giugno 2026
Ore 05:04
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6 giugno 2026
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