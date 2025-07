Società

Mimmo Cavallaro ospite di Buongiorno in Calabria

Il cantautore calabrese Mimmo Cavallaro è stato ospite questa mattina di Buongiorno in Calabria, il format di informazione e di intrattenimento di LaC Tv in onda dalla suite aeroportuale LaC OnAirport allestita nello scalo aeroportuale di Lamezia Terme. Un'occasione per parlare di cultura, tradizioni e musica popolare.