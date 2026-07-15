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Museo diocesano di arte sacra di Cassano

Il Museo Diocesano rioffre i propri capolavori alla città e ai turisti. Lo fa grazie alla Proloco Cossa Enotria che gestirà il prezioso tesoro grazie a una convenzione con la Diocesi di Cassano All'Ionio.

15 luglio, 2026
Tag
cassano all'ionio
Società

Il kalabria coast to coast si apre al cicloturismo

14 luglio 2026
Ore 16:15
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Umg: sicurezza Cardiochirurgia, dubbi su classifiche

15 luglio 2026
Ore 18:49
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Vinitaly and the City raddoppia in Calabria

15 luglio 2026
Ore 18:47
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Il futuro dell olio calabrese

15 luglio 2026
Ore 12:00
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Ondata di calore: a Cosenza è emergenza

15 luglio 2026
Ore 12:00
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15 luglio 2026
Ore 12:00
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Tropea, boom di acquisti immobiliari dall'estero

15 luglio 2026
Ore 11:52
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Società

Oltre la superificie, tra arte psicologia e creativita

14 luglio 2026
Ore 16:44
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La fondazione Chops e il simposio internazionale

14 luglio 2026
Ore 16:20
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Cassano, Civita, Mormanno: gemellaggio enogastronomico

14 luglio 2026
Ore 16:17
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Bellantone, il meteorologo meteomarino calabrese

14 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

Festa del grano, Cleto riscopre le sue radici

14 luglio 2026
Ore 12:00
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RISORSE IDRICHE, OCCORRE LIMITARE GLI SPRECHI

14 luglio 2026
Ore 09:52
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A Rende la mostra sul non finito calabrese

13 luglio 2026
Ore 12:00
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13 luglio 2026
Ore 12:00
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Società

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13 luglio 2026
Ore 12:00
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Coldiretti, in piazza per i corretti stili di vita

13 luglio 2026
Ore 11:32
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Cerisano, borgo swing tra innovazione e sviluppo

13 luglio 2026
Ore 11:31
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Monasterace ricorda la battaglia di punta Stilo

13 luglio 2026
Ore 11:23
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Pma 35 anni di attivita al Gatjc di Gioia Tauro

12 luglio 2026
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Società

Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

12 luglio 2026
Ore 12:49
Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

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