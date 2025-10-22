Palestina, quattro Comuni uniti per la pace

Social
Quattro Comuni del Cosentino uniti per la pace in Medio Oriente grazie alla firma di un documento congiunto per sollecitare il Governo italiano a riconoscere lo Stato Palestinese.

22 ottobre, 2025
