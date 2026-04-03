Radici simboli e rituali del Venerdì Santo a Cassano

Società

L’impegno del network LaC nel mantenere vive le tradizioni secolari della Calabria è ben evidente anche in una produzione realizzata e diretta dall’artista Francesco Rodilosso. Nel giorno più sacro ai credenti, il Venerdì Santo, a Cassano allo Ionio rivivono radici antiche, simboli e rituali. Un racconto visivo che nasce dai ricordi d’infanzia dell’autore e prende forma in un video intenso e suggestivo. Immagini e simboli parlano da soli, lasciando allo spettatore la libertà di trovare il proprio significato.