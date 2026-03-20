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Reggio, l'ex scuola Foscolo in stato di abbandono

L'ex scuola Ugo Foscolo a Reggio Calabria in stato di perdurante abbandono. Il comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori presenta un esposto in Prefettura.

20 marzo, 2026
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reggio calabria
Società

Reggio celebra essentia al museo del bergamotto

18 marzo 2026
Ore 20:03
Reggio celebra essentia al museo del bergamotto
Società

La Flottilla per Gaza riparte anche dalla Calabria

20 marzo 2026
Ore 13:00
La Flottilla per Gaza riparte anche dalla Calabria
Società

A Pizzo l'evento "L'arte di essere donna"

20 marzo 2026
Ore 13:00
A Pizzo l'evento \"L'arte di essere donna\"
Società

Il Rock catanzarese si mobilita per il quartiere Lido

20 marzo 2026
Ore 13:00
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Società

Festival della legalità, contro le mafie a Castrovillari

19 marzo 2026
Ore 19:50
Festival della legalità, contro le mafie a Castrovillari
Società

Luigi Lilio, il calabrese che fissò le regole del tempo

19 marzo 2026
Ore 19:46
Luigi Lilio, il calabrese che fissò le regole del tempo
Società

Locri festeggia i 209 anni della polizia penitenziaria

19 marzo 2026
Ore 19:45
Locri festeggia i 209 anni della polizia penitenziaria
Società

Luigi Lilio, il calabrese che fissò le regole del tempo

19 marzo 2026
Ore 19:44
Luigi Lilio, il calabrese che fissò le regole del tempo
Società

Oltre il mare, a Scilla la III edizione di Sud e Futuri

19 marzo 2026
Ore 19:40
Oltre il mare, a Scilla la III edizione di Sud e Futuri
Società

Bandiera azzurra, Schiavonea premiata ancora

19 marzo 2026
Ore 12:26
Bandiera azzurra, Schiavonea premiata ancora
Società

Disabilità, sociologi calabresi a confronto

19 marzo 2026
Ore 12:21
Disabilità, sociologi calabresi a confronto
Società

Libera ricorda le vittime innocenti di mafia a Torino

19 marzo 2026
Ore 12:19
Libera ricorda le vittime innocenti di mafia a Torino
Società

Reggio, ad agosto Vinitaly and the city sul lungomare

19 marzo 2026
Ore 12:19
Reggio, ad agosto Vinitaly and the city sul lungomare
Società

Cassano all'Jonio si prepara per le "Varette"

19 marzo 2026
Ore 12:10
Cassano all'Jonio si prepara per le \"Varette\"
Società

In spalla fino al terzo piano, interviene la Regione

19 marzo 2026
Ore 12:09
In spalla fino al terzo piano, interviene la Regione
Società

Monte Pecoraro, la magia della neve

19 marzo 2026
Ore 10:35
Monte Pecoraro, la magia della neve
Società

Jovanotti fa tappa a Catanzaro

18 marzo 2026
Ore 19:59
Jovanotti fa tappa a Catanzaro
Società

A Catanzaro Pattavina con il piacere dell'onestà

18 marzo 2026
Ore 13:12
A Catanzaro Pattavina con il piacere dell'onestà
Società

il grande albergo miramare torna all'asta

18 marzo 2026
Ore 12:14
il grande albergo miramare torna all'asta
Società

Catanzaro, la Uil Apre sportello stalking e mobbing

17 marzo 2026
Ore 19:30
Catanzaro, la Uil Apre sportello stalking e mobbing
Società

Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre

17 marzo 2026
Ore 13:06
Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre

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Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

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