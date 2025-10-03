Social
Roma in marcia al grido "Blocchiamo tutto"

Dopo il corteo spontaneo di mercoledì sera, le strade di Roma si sono riempite ancora di studenti, lavoratori, attivisti. Ma anche famiglie con bambini: è la giornata dello sciopero generale “Blocchiamo tutto”

3 ottobre, 2025
corteo pro palestina · palestina · roma · genocidio gaza
Audizioni alla scuola di recitazione della Calabria

3 ottobre 2025
Ore 12:37
Scalea, tre anni fa il femminicidio di Ilaria Sollazzo

3 ottobre 2025
Ore 20:21
Quindicimila calabresi in piazza per la Palestina

3 ottobre 2025
Ore 20:13
Flotilla, a Reggio l'attivista Antonio Mazzeo

3 ottobre 2025
Ore 12:42
Flotilla: le manifestazioni in Calabria

3 ottobre 2025
Ore 12:40
Calabria in piazza per la Palestina

3 ottobre 2025
Ore 12:29
La Calabria si mobilita per la Global Sumud Flotilla

2 ottobre 2025
Ore 19:17
Accademie di Belle arti unite per l'encounter di Paci

2 ottobre 2025
Ore 12:25
Flotilla bloccata, oggi manifestazioni in Regione

2 ottobre 2025
Ore 12:10
Catanzaro, la provincia dove il caffè costa meno

2 ottobre 2025
Ore 12:08
Soverato ricorda Dodò vittima innocente di 'ndrangheta

2 ottobre 2025
Ore 11:55
Legalita ed etica, a lezione con il procuratore Falvo

1 ottobre 2025
Ore 21:09
A Scalea 50 domande sul narcisismo

1 ottobre 2025
Ore 12:45
Fondi per le famiglie, l'appello del forum

1 ottobre 2025
Ore 12:40
La storia di Samaria: «Libera di essere donna»

30 settembre 2025
Ore 17:04
Paolo Marincolo, danzatore di Rossano sul web

30 settembre 2025
Ore 17:01
L'artigiano del legno Francesco Scarpino si racconta

30 settembre 2025
Ore 16:57
L'arte del bonsai protagonista a Catanzaro

30 settembre 2025
Ore 12:45
In migliaia a Locri per il corteo pro Palestina

30 settembre 2025
Ore 11:57
Successo a Reggio per i grandi live di settembre

29 settembre 2025
Ore 17:45
Bambini a rischio povertà: Unicef interroga la politica

29 settembre 2025
Ore 12:55
