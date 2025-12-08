Social
Soccorsi in mare e corridoi umanitari, focus a Roccella

Salvataggi in mare e corridoi umanitari per rispondere all’emergenza migranti: a Roccella Jonica un momento di confronto promosso dalla Caritas.

8 dicembre, 2025
Tag
migranti · roccella jonica
