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Basket, Reggio e Catanzaro volano ai playoff

Basket. Derby di basket al Catanzaro. Nell'ultima giornata di regular season, i giallorossi battono la Viola Reggio Calabria al termine di una gara combattuta. Per entrambe le calabresi ora testa ai play-off.

29 aprile, 2026
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basket calabria · Viola reggio calabria · catanzaro basket
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La Pirossigeno vince e spera ancora nella salvezza

29 aprile 2026
Ore 12:24
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Tabellone playoff

28 aprile 2026
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28 aprile 2026
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28 aprile 2026
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27 aprile 2026
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25 aprile 2026
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25 aprile 2026
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24 aprile 2026
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24 aprile 2026
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24 aprile 2026
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24 aprile 2026
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23 aprile 2026
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23 aprile 2026
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22 aprile 2026
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21 aprile 2026
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20 aprile 2026
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20 aprile 2026
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18 aprile 2026
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18 aprile 2026
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