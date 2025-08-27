Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Bedin: «Serie B laborato...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Bedin: «Serie B laboratorio di giovani e innovazione»

Ai microfoni de LaC Tv parla il presidente della Lega di Serie B Paolo Bedin. Sostenibilità, riforma dei campionati e valorizzazione dei giovani le direttrici indicate dal numero uno della cadetteria.

27 agosto, 2025
Tag
serie b · 11 in campo
Sport

Cosenza, via alla campagna abbonamenti ma curve chiuse

27 agosto 2025
Ore 19:58
Cosenza, via alla campagna abbonamenti ma curve chiuse
Sport

Cosenza calcio, via alla campagna abbonamenti ma le curve restano chiuse

27 agosto 2025
Ore 12:33
Cosenza calcio, via alla campagna abbonamenti ma le curve restano chiuse
Sport

Catanzaro, Iemmello sbotta: «Bisogna alzare l'asticella»

27 agosto 2025
Ore 05:45
Catanzaro, Iemmello sbotta: «Bisogna alzare l'asticella»
Sport

Noto risponde a Iemmello

26 agosto 2025
Ore 16:27
Noto risponde a Iemmello
Sport

Cosenza, Buscè a la C tra ambiente rossoblù e mercato

26 agosto 2025
Ore 12:17
Cosenza, Buscè a la C tra ambiente rossoblù e mercato
Sport

Crotone-Benevento partita già di cartello alla prima

25 agosto 2025
Ore 11:53
Crotone-Benevento partita già di cartello alla prima
Sport

Vibonese, capitan Balla pronto per la nuova stagione

24 agosto 2025
Ore 15:39
Vibonese, capitan Balla pronto per la nuova stagione
Sport

Serie B, il Catanzaro parte contro il Sudtirol

23 agosto 2025
Ore 12:17
Serie B, il Catanzaro parte contro il Sudtirol
Sport

Cosenza, debutto in campionato a Monopoli

23 agosto 2025
Ore 12:10
Cosenza, debutto in campionato a Monopoli
Sport

Basket, al via la stagione 25-26 della Viola Reggio

21 agosto 2025
Ore 12:37
Basket, al via la stagione 25-26 della Viola Reggio
Sport

Serie D, le calabresi si preparano per tornare in campo

19 agosto 2025
Ore 18:22
Serie D, le calabresi si preparano per tornare in campo
Sport

Trebisacce, la matricola che non ha paura

19 agosto 2025
Ore 12:19
Trebisacce, la matricola che non ha paura
Sport

Cresce il legame tra il Chievo Verona e la Calabria

17 agosto 2025
Ore 12:44
Cresce il legame tra il Chievo Verona e la Calabria
Sport

Coppa Italia, gran debutto stagionale per il Crotone

16 agosto 2025
Ore 13:12
Coppa Italia, gran debutto stagionale per il Crotone
Sport

Il Cosenza a Monopoli nell'indifferenza generale

16 agosto 2025
Ore 10:08
Il Cosenza a Monopoli nell'indifferenza generale
Sport

La Rossanese alza il sipario sulla nuova stagione

15 agosto 2025
Ore 09:27
La Rossanese alza il sipario sulla nuova stagione
Sport

Coppa Italia, il Catanzaro sfida il Sassuolo

14 agosto 2025
Ore 11:45
Coppa Italia, il Catanzaro sfida il Sassuolo
Sport

Il Cassano Sybaris riparte in attesa dello stadio

13 agosto 2025
Ore 12:52
Il Cassano Sybaris riparte in attesa dello stadio
Sport

Calcio a 5, ufficiale la sesta Coppa della divisione

12 agosto 2025
Ore 12:34
Calcio a 5, ufficiale la sesta Coppa della divisione
Sport

Anche senza piscina il nuoto crotonese si fa master

11 agosto 2025
Ore 12:50
Anche senza piscina il nuoto crotonese si fa master
Sport

Promozione, lo Scalea riparte con entusiasmo

10 agosto 2025
Ore 11:17
Promozione, lo Scalea riparte con entusiasmo
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Arbëria News

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione