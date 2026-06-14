Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Calcio e giovani, Italia...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Calcio e giovani, Italia in crisi mentre Catanzaro fa scuola

Dopo la Serie A sfumata non si spegne comunque l’eco del lavoro della società di Floriano Noto, che si è messa in mostra come la migliore compagine per far crescere i giovani più talentuosi d’Italia.

14 giugno, 2026
Sport

Reggina, ore decisive per il futuro societario

12 giugno 2026
Ore 11:30
Reggina, ore decisive per il futuro societario
Sport

Cosenza: "Senza stadio si parte dall'Eccellenza"

14 giugno 2026
Ore 11:50
Cosenza: \"Senza stadio si parte dall'Eccellenza\"
Sport

Dopo il Giro d'Italia in Calabria arriva il Next Gen

13 giugno 2026
Ore 12:00
Dopo il Giro d'Italia in Calabria arriva il Next Gen
Sport

Favasuli, accoglienza da star: "Futuro? Le ferie"

12 giugno 2026
Ore 16:47
Favasuli, accoglienza da star: \"Futuro? Le ferie\"
Sport

In Sila il volley azzurro promuove l'inclusione

12 giugno 2026
Ore 11:44
In Sila il volley azzurro promuove l'inclusione
Sport

Serie B, è ufficiale: Aquilani lascia il Catanzaro

11 giugno 2026
Ore 17:02
Serie B, è ufficiale: Aquilani lascia il Catanzaro
Sport

Serie C definite le date della nuova stagione

11 giugno 2026
Ore 11:51
Serie C definite le date della nuova stagione
Sport

Pallanuoto, la Smile Cosenza rinuncia alla serie A

10 giugno 2026
Ore 12:00
Pallanuoto, la Smile Cosenza rinuncia alla serie A
Sport

Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito

9 giugno 2026
Ore 11:30
Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito
Sport

Cosenza Calcio, ora è bagarre sullo stadio

8 giugno 2026
Ore 20:13
Cosenza Calcio, ora è bagarre sullo stadio
Sport

Wushu, successo di adesioni al 17 spring di Catanzaro

8 giugno 2026
Ore 19:00
Wushu, successo di adesioni al 17 spring di Catanzaro
Sport

Pallavolo, festa per la storica promozione in serie B

8 giugno 2026
Ore 11:40
Pallavolo, festa per la storica promozione in serie B
Sport

Crotone, giorni decisivi tra iscrizione e futuro

8 giugno 2026
Ore 11:34
Crotone, giorni decisivi tra iscrizione e futuro
Sport

Il bridge, lo sport della mente: focus a Catanzaro

7 giugno 2026
Ore 12:03
Il bridge, lo sport della mente: focus a Catanzaro
Sport

Cosenza calcio, futuro in alto mare

7 giugno 2026
Ore 12:00
Cosenza calcio, futuro in alto mare
Sport

Federico Buffa racconta Michael Jordan all'Unical

6 giugno 2026
Ore 11:19
Federico Buffa racconta Michael Jordan all'Unical
Sport

La Sila capitale dell'estate azzurra del volley

6 giugno 2026
Ore 11:08
La Sila capitale dell'estate azzurra del volley
Sport

Aquilani, destino lontano da Catanzaro

5 giugno 2026
Ore 12:00
Aquilani, destino lontano da Catanzaro
Sport

A Javier Zanetti il prestigioso premio Granillo

4 giugno 2026
Ore 11:50
A Javier Zanetti il prestigioso premio Granillo
Sport

Serie D, la Reggina a un passo dalla cessione

3 giugno 2026
Ore 12:00
Serie D, la Reggina a un passo dalla cessione
Sport

Us Catanzaro, il bilancio del patron Noto

2 giugno 2026
Ore 15:00
Us Catanzaro, il bilancio del patron Noto

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie, il custode del tempo

LaC Storie, il custode del tempo

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video