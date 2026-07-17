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Il Catanzaro inizia a scaldare i motori

Dopo la presentazione ufficiale di mister Gorgone il Catanzaro inizia a programmare, anche sul campo, la nuova stagione. 

17 luglio, 2026
Sport

World cup wingfoil, festa a Gizzeria

15 luglio 2026
Ore 12:00
World cup wingfoil, festa a Gizzeria
Sport

Cosenza e Crotone ripartono dai nuovi tecnici

16 luglio 2026
Ore 11:58
Cosenza e Crotone ripartono dai nuovi tecnici
Sport

Catanzaro, Gorgone si presenta: Qui per vincere

14 luglio 2026
Ore 16:49
Catanzaro, Gorgone si presenta: Qui per vincere
Sport

Crotone, Greco si presenta ai pitagorici

14 luglio 2026
Ore 16:17
Crotone, Greco si presenta ai pitagorici
Sport

Cosenza, si riparte ma i big chiedono di andare via

14 luglio 2026
Ore 10:53
Cosenza, si riparte ma i big chiedono di andare via
Sport

Corigliano, nuovo assetto societario

13 luglio 2026
Ore 15:16
Corigliano, nuovo assetto societario
Sport

Volley, i campioni del mondo a Reggio ad agosto

12 luglio 2026
Ore 14:25
Volley, i campioni del mondo a Reggio ad agosto
Sport

La Reggina formalizza l'iscrizione al campionato

11 luglio 2026
Ore 11:02
La Reggina formalizza l'iscrizione al campionato
Sport

Serie C, Cosenza e Crotone verso il via

10 luglio 2026
Ore 11:21
Serie C, Cosenza e Crotone verso il via
Sport

Inizia l'era Marra sulla panchina della Vibonese

9 luglio 2026
Ore 19:00
Inizia l'era Marra sulla panchina della Vibonese
Sport

Il Catanzaro può ripartire sciolto il nodo Turati

9 luglio 2026
Ore 10:22
Il Catanzaro può ripartire sciolto il nodo Turati
Sport

Inizia l'era Marra sulla panchina della Vibonese

9 luglio 2026
Ore 09:42
Inizia l'era Marra sulla panchina della Vibonese
Sport

Serie D, il 6 settembre parte il campionato

8 luglio 2026
Ore 16:36
Serie D, il 6 settembre parte il campionato
Sport

Corigliano: presentato il nuovo direttore sportivo

8 luglio 2026
Ore 16:31
Corigliano: presentato il nuovo direttore sportivo
Sport

Calciomercato, estate calda per il Catanzaro

7 luglio 2026
Ore 12:00
Calciomercato, estate calda per il Catanzaro
Sport

Stadio Marulla, Cosenza calcio al Tar contro il Comune

6 luglio 2026
Ore 18:26
Stadio Marulla, Cosenza calcio al Tar contro il Comune
Sport

Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme

6 luglio 2026
Ore 11:27
Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme
Sport

Crotone, parte il cantiere Rossoblu

5 luglio 2026
Ore 17:59
Crotone, parte il cantiere Rossoblu
Sport

Praia torna capitale del beach soccer

3 luglio 2026
Ore 12:18
Praia torna capitale del beach soccer
Sport

Serie D, Reggina e le altre scaldano i motori

2 luglio 2026
Ore 12:12
Serie D, Reggina e le altre scaldano i motori
Sport

Sport e natura, Urban Trekking a Monterosso

1 luglio 2026
Ore 19:00
Sport e natura, Urban Trekking a Monterosso

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