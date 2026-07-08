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Serie D, il 6 settembre parte il campionato

Serie D: campionato al via il prossimo sei settembre nel quarto livello nazionale del calcio italiano. Saranno cinque le squadre calabresi ai nastri di partenza della prossima stagione.

8 luglio, 2026
Tag
Serie D
Sport

Calciomercato, estate calda per il Catanzaro

7 luglio 2026
Ore 12:00
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Sport

Corigliano: presentato il nuovo direttore sportivo

8 luglio 2026
Ore 16:31
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Sport

Stadio Marulla, Cosenza calcio al Tar contro il Comune

6 luglio 2026
Ore 18:26
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Sport

Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme

6 luglio 2026
Ore 11:27
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Crotone, parte il cantiere Rossoblu

5 luglio 2026
Ore 17:59
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Sport

Praia torna capitale del beach soccer

3 luglio 2026
Ore 12:18
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Sport

Serie D, Reggina e le altre scaldano i motori

2 luglio 2026
Ore 12:12
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Sport

Sport e natura, Urban Trekking a Monterosso

1 luglio 2026
Ore 19:00
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Sport

Panchina Catanzaro, Turati lascia e arriva Gorgone

1 luglio 2026
Ore 12:28
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Sport

Turati cambia rotta, salta la panchina del Catanzaro

30 giugno 2026
Ore 19:00
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Sport

Ceravolo, prosegue il restyling dello stadio

30 giugno 2026
Ore 12:00
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Us Vibonese, inizia ufficialmente l'era Vullo

29 giugno 2026
Ore 18:57
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Sport

Il Cassano calcio a 5 sogna la C1

29 giugno 2026
Ore 12:00
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Sport

Cosenza, panchina vuota e valigie pronte per sei

28 giugno 2026
Ore 11:06
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Sport

Serie D, Lotito nuovo proprietario della Reggina

27 giugno 2026
Ore 12:00
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Sport

Crotone, si stringe per il nuovo tecnico

27 giugno 2026
Ore 12:00
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Sport

Catanzaro, Improta e gli "eroi" della seconda serie A

26 giugno 2026
Ore 12:04
Catanzaro, Improta e gli \"eroi\" della seconda serie A
Sport

Dilettanti, Eccellenza al via il 13 settembre

25 giugno 2026
Ore 12:00
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Sport

Cosenza, c'è l'assemblea per la nuova squadra

24 giugno 2026
Ore 19:24
Cosenza, c'è l'assemblea per la nuova squadra
Sport

Catanzaro, due giovani nel radar della Serie A

24 giugno 2026
Ore 12:34
Catanzaro, due giovani nel radar della Serie A
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Cosenza Calcio, una nuova squadra in città

23 giugno 2026
Ore 12:00
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