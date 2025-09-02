Social
Calciomercato, bene Catanzaro e Crotone

Si è chiusa ieri la finestra estiva di calciomercato. Tra le squadre calabresi bene Catanzaro e Crotone, da rivedere il Cosenza che ora potrebbe ricorrere tra gli svincolati.

2 settembre, 2025
