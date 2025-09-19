Social
Casertana-Cosenza, sold out nel settore ospiti

Il Cosenza sarà invece impegnato nella sfida del "Pinto" contro la Casertana. Intanto sul fronte societario, il presidente Guarascio rompe il silenzio e si dice pronto a cedere il club davanti a sindaco e tifosi

19 settembre, 2025
Sport

Il Catanzaro cerca il colpaccio in casa della Reggiana

19 settembre 2025
Ore 12:01
Il Catanzaro cerca il colpaccio in casa della Reggiana
Sport

Il Crotone torna in campo contro il Siracusa

19 settembre 2025
Ore 17:13
Il Crotone torna in campo contro il Siracusa
Sport

Serie D, verso il derby tra Vibonese e Reggina

19 settembre 2025
Ore 12:02
Serie D, verso il derby tra Vibonese e Reggina
Sport

Catanzaro, Crotone e Cosenza pronti al weekend

18 settembre 2025
Ore 17:33
Catanzaro, Crotone e Cosenza pronti al weekend
Cosenza Calcio

Dametto: «Cosenza squadra unita, qui per vincere»

Il difensore Dametto racconta il gruppo del Cosenza: «Tanta qualità, ma serve umiltà». E sul tifo: «Noi vogliamo vincere, anche senza pubblico»

 

18 settembre 2025
Ore 14:34
Dametto: «Cosenza squadra unita, qui per vincere»
Sport

Fdc Bisignano, prima storica vittoria in Promozione

18 settembre 2025
Ore 12:30
Fdc Bisignano, prima storica vittoria in Promozione
Sport

Serie C, tre trasferte in 15 giorni per il Cosenza

17 settembre 2025
Ore 18:13
Serie C, tre trasferte in 15 giorni per il Cosenza
Sport

Crotone tra campo e vicende giudiziarie

17 settembre 2025
Ore 18:11
Crotone tra campo e vicende giudiziarie
Sport

Avvio altalenante per il Catanzaro in Serie B

17 settembre 2025
Ore 11:52
Avvio altalenante per il Catanzaro in Serie B
Sport

Serie D: riscatto Reggina, balbettano le Lametine

16 settembre 2025
Ore 18:47
Serie D: riscatto Reggina, balbettano le Lametine
Sport

La Redel Viola Basket Reggio si presenta alla città

16 settembre 2025
Ore 12:46
La Redel Viola Basket Reggio si presenta alla città
Sport

Pareggite Catanzaro: il ds Polito non fa drammi

16 settembre 2025
Ore 10:42
Pareggite Catanzaro: il ds Polito non fa drammi
Sport

Volley europeo a Schiavonea

15 settembre 2025
Ore 12:36
Volley europeo a Schiavonea
Sport

Il Catanzaro a caccia di punti con la Carrarese

12 settembre 2025
Ore 20:10
Il Catanzaro a caccia di punti con la Carrarese
Sport

Serie D, chi cerca conferme e chi vuole riscattarsi

12 settembre 2025
Ore 11:47
Serie D, chi cerca conferme e chi vuole riscattarsi
Sport

Il Crotone a Potenza con fiducia nei propri mezzi

12 settembre 2025
Ore 11:45
Il Crotone a Potenza con fiducia nei propri mezzi
Sport

Volley, Tonno Callipo verso la nuova stagione in B1

11 settembre 2025
Ore 17:38
Volley, Tonno Callipo verso la nuova stagione in B1
Sport

Calabresi in campo tra Serie B e Serie C

11 settembre 2025
Ore 12:17
Calabresi in campo tra Serie B e Serie C
Sport

Basket, la Reggio Bic si prepara al nuovo campionato

9 settembre 2025
Ore 18:24
Basket, la Reggio Bic si prepara al nuovo campionato
Sport

Svelati i calendari di Eccellenza e Promozione

9 settembre 2025
Ore 12:39
Svelati i calendari di Eccellenza e Promozione
Sport

Cosenza, Simone Mazzocchi suona la carica

9 settembre 2025
Ore 11:24
Cosenza, Simone Mazzocchi suona la carica
