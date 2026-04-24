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Catanzaro alla prova Spezia, Aquilani carica i suoi

Alla vigilia della partita valida per la terzultima giornata di Serie B il Catanzaro affronta lo Spezia per cercare di blindare il quinto posto. Le sensazioni di Alberto Aquilani in conferenza stampa.

24 aprile, 2026
Sport

Il Pianette futsal scrive la storia: è promozione in C1

24 aprile 2026
Ore 11:50
Il Pianette futsal scrive la storia: è promozione in C1
Sport

Catanzaro, al "Politeama" il concorso nazionale Open dance

24 aprile 2026
Ore 11:55
Catanzaro, al \"Politeama\" il concorso nazionale Open dance
Sport

Serie D, per le calabresi ultime chance a -2 dalla fine

24 aprile 2026
Ore 11:52
Serie D, per le calabresi ultime chance a -2 dalla fine
Sport

Praiatortora in serie D, Puoli tra i protagonisti

23 aprile 2026
Ore 17:51
Praiatortora in serie D, Puoli tra i protagonisti
Sport

Pirossigeno Cosenza, tre punti per credere nei playout

23 aprile 2026
Ore 12:27
Pirossigeno Cosenza, tre punti per credere nei playout
Sport

Serie D, alla Reggina serve vincere e sperare

22 aprile 2026
Ore 18:30
Serie D, alla Reggina serve vincere e sperare
Sport

Altomonte, Nunzio Franza cento volte rossoblù

22 aprile 2026
Ore 13:00
Altomonte, Nunzio Franza cento volte rossoblù
Sport

Catanzaro, il patron Noto: «Playoff tabù da sfatare»

21 aprile 2026
Ore 18:52
Catanzaro, il patron Noto: «Playoff tabù da sfatare»
Sport

Bene Reggina e Sambiase, crolla ancora la Vibonese

21 aprile 2026
Ore 11:34
Bene Reggina e Sambiase, crolla ancora la Vibonese
Sport

Estasi Praiatortora, i tirrenici volano in serie D

20 aprile 2026
Ore 19:15
Estasi Praiatortora, i tirrenici volano in serie D
Sport

Praiatortora in serie D, tifosi in delirio

20 aprile 2026
Ore 19:08
Praiatortora in serie D, tifosi in delirio
Sport

Crotone, sfida Playoff a Casarano

18 aprile 2026
Ore 12:23
Crotone, sfida Playoff a Casarano
Sport

Cosenza all'esame Trapani, rientra Mazzocchi

18 aprile 2026
Ore 12:21
Cosenza all'esame Trapani, rientra Mazzocchi
Sport

Serie B, il Catanzaro si prepara alla trasferta contro la Juve Stabia

17 aprile 2026
Ore 17:59
Serie B, il Catanzaro si prepara alla trasferta contro la Juve Stabia
Sport

Serie D, la Reggina vince e spera ancora

17 aprile 2026
Ore 12:00
Serie D, la Reggina vince e spera ancora
Sport

Serie D, speranze ancora vive per la Reggina

17 aprile 2026
Ore 09:24
Serie D, speranze ancora vive per la Reggina
Sport

La Soccer Montalto trionfa in Coppa Calabria

16 aprile 2026
Ore 12:30
La Soccer Montalto trionfa in Coppa Calabria
Sport

Promozione A, la favola del Kratos Bisignano

15 aprile 2026
Ore 19:01
Promozione A, la favola del Kratos Bisignano
Sport

Vela, assegnato il Trofeo Marina Yacht Club di Tropea

15 aprile 2026
Ore 11:25
Vela, assegnato il Trofeo Marina Yacht Club di Tropea
Sport

Serie B, scontro diretto tra Catanzaro e Modena

14 aprile 2026
Ore 13:11
Serie B, scontro diretto tra Catanzaro e Modena
Sport

Eccellenza, il Praiatortora a un passo dalla serie D

13 aprile 2026
Ore 18:55
Eccellenza, il Praiatortora a un passo dalla serie D

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