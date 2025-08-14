Social
Coppa Italia, il Catanzaro sfida il Sassuolo

Il Catanzaro è pronto al debutto stagionale: la squadra di Alberto Aquilani sarà impegnata nel giorno di Ferragosto al Mapei Stadium contro il Sassuolo, per i trentaduesimi di finale della competizione

14 agosto, 2025
Coppa Italia · Catanzaro calcio
