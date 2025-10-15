Social
Corigliano Rossano sogna il professionismo

Dopo anni di divisioni calcistiche, torna il dibattito su una sola squadra cittadina per unire forze, tifo e ambizioni nel nome di Corigliano Rossano

15 ottobre, 2025
Tag
corigliano rossano · calcio calabria · rossanese · corigliano
