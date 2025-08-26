Social
Cosenza, Buscè a la C tra ambiente rossoblù e mercato

L'allenatore del Cosenza ha partecipato alla prima puntata della nuova stagione di 11 in campo parlando del difficile clima che si vive attorno alla squadra ma anche di mercato

26 agosto, 2025
COSENZA CALCIO · Antonio Buscè · Lega Pro
Sport

Serie B, il Catanzaro parte contro il Sudtirol

23 agosto 2025
Ore 12:17
Sport

Crotone-Benevento partita già di cartello alla prima

25 agosto 2025
Ore 11:53
Sport

Vibonese, capitan Balla pronto per la nuova stagione

24 agosto 2025
Ore 15:39
Sport

Cosenza, debutto in campionato a Monopoli

23 agosto 2025
Ore 12:10
Sport

Basket, al via la stagione 25-26 della Viola Reggio

21 agosto 2025
Ore 12:37
Sport

Serie D, le calabresi si preparano per tornare in campo

19 agosto 2025
Ore 18:22
Sport

Trebisacce, la matricola che non ha paura

19 agosto 2025
Ore 12:19
Sport

Cresce il legame tra il Chievo Verona e la Calabria

17 agosto 2025
Ore 12:44
Sport

Coppa Italia, gran debutto stagionale per il Crotone

16 agosto 2025
Ore 13:12
Sport

Il Cosenza a Monopoli nell'indifferenza generale

16 agosto 2025
Ore 10:08
Sport

La Rossanese alza il sipario sulla nuova stagione

15 agosto 2025
Ore 09:27
Sport

Coppa Italia, il Catanzaro sfida il Sassuolo

14 agosto 2025
Ore 11:45
Sport

Il Cassano Sybaris riparte in attesa dello stadio

13 agosto 2025
Ore 12:52
Sport

Calcio a 5, ufficiale la sesta Coppa della divisione

12 agosto 2025
Ore 12:34
Sport

Anche senza piscina il nuoto crotonese si fa master

11 agosto 2025
Ore 12:50
Sport

Promozione, lo Scalea riparte con entusiasmo

10 agosto 2025
Ore 11:17
Sport

Pisa e Cagliari campioni d'Italia nel Beach soccer

10 agosto 2025
Ore 11:16
Sport

Il Praiatortora riparte da Salvatore Viscardi

9 agosto 2025
Ore 12:27
Sport

Cosenza, il calciomercato non è ancora decollato

8 agosto 2025
Ore 12:35
Sport

L'Altomonte scalda i motori, preparazione atletica al via

7 agosto 2025
Ore 12:32
Sport

Serie C, per il Crotone ancora giovani innesti

7 agosto 2025
Ore 12:31
