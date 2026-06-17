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Cosenza Calcio, le trattative infiammano la città

Non è più solo un fatto sportivo la trattativa in corso per la cessione del Cosenza Calcio. Ma attorno al tavolo del “negoziato”, perché si questo sembra trattarsi, si è seduta l’intera città rappresentata da tifoseria e mondo imprenditoriale. 

17 giugno, 2026
Tag
cosenza calcio
Sport

A Reggio i giovani campioni del ciclismo mondiale

15 giugno 2026
Ore 12:21
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Serie C, Crotone regolarmente ai nastri di partenza

17 giugno 2026
Ore 12:33
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Giro d'Italia Next Gen, under 23 su due ruote

17 giugno 2026
Ore 12:19
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Volley, svelate le divise per il Trofeo delle regioni

16 giugno 2026
Ore 17:02
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Reggio, promozione sfumata (per ora) per la Redel Viola

16 giugno 2026
Ore 12:00
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Successo per il festival dello sport a Soverato

15 giugno 2026
Ore 18:18
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Febbre rosa in Calabria per il Next Gen

15 giugno 2026
Ore 18:16
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Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

15 giugno 2026
Ore 09:34
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Sport

Calcio e giovani, Italia in crisi mentre Catanzaro fa scuola

14 giugno 2026
Ore 11:52
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Cosenza: "Senza stadio si parte dall'Eccellenza"

14 giugno 2026
Ore 11:50
Cosenza: \"Senza stadio si parte dall'Eccellenza\"
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Dopo il Giro d'Italia in Calabria arriva il Next Gen

13 giugno 2026
Ore 12:00
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Favasuli, accoglienza da star: "Futuro? Le ferie"

12 giugno 2026
Ore 16:47
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12 giugno 2026
Ore 11:44
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12 giugno 2026
Ore 11:30
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11 giugno 2026
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11 giugno 2026
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Pallanuoto, la Smile Cosenza rinuncia alla serie A

10 giugno 2026
Ore 12:00
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9 giugno 2026
Ore 11:30
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Cosenza Calcio, ora è bagarre sullo stadio

8 giugno 2026
Ore 20:13
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8 giugno 2026
Ore 19:00
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8 giugno 2026
Ore 11:40
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