Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Cosenza e Crotone in cer...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Cosenza e Crotone in cerca dei tre punti

Archiviata con un pareggio la prima giornata di Serie B, il Catanzaro punta a fare risultato sul campo dello Spezia, mentre Cosenza e Crotone cercano subito risposte nel girone C di Serie C.

29 agosto, 2025
Tag
cosenza calcio · crotone calcio
Sport

Serie D, la Reggina si presenta alla citta

28 agosto 2025
Ore 19:00
Serie D, la Reggina si presenta alla citta
Sport

Due derby al primo turno di Coppa Italia di Serie D

29 agosto 2025
Ore 13:03
Due derby al primo turno di Coppa Italia di Serie D
Sport

Virtus Rosarno, entusiasmo e ambizioni alte

28 agosto 2025
Ore 12:29
Virtus Rosarno, entusiasmo e ambizioni alte
Sport

Bedin: «Serie B laboratorio di giovani e innovazione»

27 agosto 2025
Ore 19:59
Bedin: «Serie B laboratorio di giovani e innovazione»
Sport

Cosenza, via alla campagna abbonamenti ma curve chiuse

27 agosto 2025
Ore 19:58
Cosenza, via alla campagna abbonamenti ma curve chiuse
Sport

Cosenza calcio, via alla campagna abbonamenti ma le curve restano chiuse

27 agosto 2025
Ore 12:33
Cosenza calcio, via alla campagna abbonamenti ma le curve restano chiuse
Sport

Catanzaro, Iemmello sbotta: «Bisogna alzare l'asticella»

27 agosto 2025
Ore 05:45
Catanzaro, Iemmello sbotta: «Bisogna alzare l'asticella»
Sport

Noto risponde a Iemmello

26 agosto 2025
Ore 16:27
Noto risponde a Iemmello
Sport

Cosenza, Buscè a la C tra ambiente rossoblù e mercato

26 agosto 2025
Ore 12:17
Cosenza, Buscè a la C tra ambiente rossoblù e mercato
Sport

Crotone-Benevento partita già di cartello alla prima

25 agosto 2025
Ore 11:53
Crotone-Benevento partita già di cartello alla prima
Sport

Vibonese, capitan Balla pronto per la nuova stagione

24 agosto 2025
Ore 15:39
Vibonese, capitan Balla pronto per la nuova stagione
Sport

Serie B, il Catanzaro parte contro il Sudtirol

23 agosto 2025
Ore 12:17
Serie B, il Catanzaro parte contro il Sudtirol
Sport

Cosenza, debutto in campionato a Monopoli

23 agosto 2025
Ore 12:10
Cosenza, debutto in campionato a Monopoli
Sport

Basket, al via la stagione 25-26 della Viola Reggio

21 agosto 2025
Ore 12:37
Basket, al via la stagione 25-26 della Viola Reggio
Sport

Serie D, le calabresi si preparano per tornare in campo

19 agosto 2025
Ore 18:22
Serie D, le calabresi si preparano per tornare in campo
Sport

Trebisacce, la matricola che non ha paura

19 agosto 2025
Ore 12:19
Trebisacce, la matricola che non ha paura
Sport

Cresce il legame tra il Chievo Verona e la Calabria

17 agosto 2025
Ore 12:44
Cresce il legame tra il Chievo Verona e la Calabria
Sport

Coppa Italia, gran debutto stagionale per il Crotone

16 agosto 2025
Ore 13:12
Coppa Italia, gran debutto stagionale per il Crotone
Sport

Il Cosenza a Monopoli nell'indifferenza generale

16 agosto 2025
Ore 10:08
Il Cosenza a Monopoli nell'indifferenza generale
Sport

La Rossanese alza il sipario sulla nuova stagione

15 agosto 2025
Ore 09:27
La Rossanese alza il sipario sulla nuova stagione
Sport

Coppa Italia, il Catanzaro sfida il Sassuolo

14 agosto 2025
Ore 11:45
Coppa Italia, il Catanzaro sfida il Sassuolo
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Arbëria News

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione