Crotone in cerca di riscatto in Coppa Italia

Il calcio di Serie C nella nostra pagina sportiva. Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, il Crotone di Emilio Longo cerca il riscatto in Coppa Italia. Questo pomeriggio allo Scida la sfida contro il Foggia di Delio Rossi

28 ottobre, 2025
serie c · coppa italia · crotone calcio · foggia
