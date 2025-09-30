Social
Emozioni ma zero gol nel derby Vigor Lamezia-Sambiase

In Serie D derby a reti inviolate tra Vigor Lamezia e Sambiase, Reggina bloccata sull’1-1 in trasferta col Savoia, mentre la Vibonese batte 1-0 il Castrum Favara e torna al successo.

30 settembre, 2025
Tag
calcio calabria · vigor lamezia · sambiase
