Sport

Il Catanzaro attende lo Spezia e continua a sognare

Il Catanzaro attende lo Spezia tra le mura amiche del Ceravolo per la gara d'andata della semifinale playoff. I pronostici sono contro le Aquile che però non vorranno sfigurare e cercheranno in tutti i modi di mettere il bastone tra le ruote alla compagine ligure.