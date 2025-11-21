Social
Il Crotone a Cerignola torna per poter scegliere

Il Crotone di mister Longo gioca questa sera in puglia l’anticipo della quindicesima giornata del girone meridionale del campionato di serie C, puntando a confermare la ripresa dopo la crisi di risultati

21 novembre, 2025
Sport

Il Crotone a Cerignola torna per poter scegliere

21 novembre 2025
Ore 13:10
Il Crotone a Cerignola torna per poter scegliere
Sport

Catanzaro-Pescara: le Aquile vogliono i 3 punti

21 novembre 2025
Ore 13:15
Catanzaro-Pescara: le Aquile vogliono i 3 punti
Sport

Serie D, la Reggina in caduta libera

20 novembre 2025
Ore 20:05
Serie D, la Reggina in caduta libera
Sport

Viola Reggio e Catanzaro tornano alla vittoria

20 novembre 2025
Ore 13:26
Viola Reggio e Catanzaro tornano alla vittoria
Sport

Serie B, il Catanzaro attende il Pescara

19 novembre 2025
Ore 17:59
Serie B, il Catanzaro attende il Pescara
Sport

Cosenza e Crotone lavorano per le sfide del weekend

19 novembre 2025
Ore 12:48
Cosenza e Crotone lavorano per le sfide del weekend
Sport

Gualtieri chiama all'unità tra società e tifosi

18 novembre 2025
Ore 20:00
Gualtieri chiama all'unità tra società e tifosi
Sport

Futsal, vince la Cadi. Perdono Cosenza e Soverato

18 novembre 2025
Ore 11:42
Futsal, vince la Cadi. Perdono Cosenza e Soverato
Sport

Reggina in zona Play Out, la Vibonese vince il derby

17 novembre 2025
Ore 18:48
Reggina in zona Play Out, la Vibonese vince il derby
Sport

Us Catanzaro, al via la settimana che porta al Pescara

17 novembre 2025
Ore 13:41
Us Catanzaro, al via la settimana che porta al Pescara
Sport

Intervista a Costantino Favasuli

15 novembre 2025
Ore 13:21
Intervista a Costantino Favasuli
Sport

Favasuli, un ragazzo di Calabria che sogna in grande

15 novembre 2025
Ore 13:05
Favasuli, un ragazzo di Calabria che sogna in grande
Sport

I Lupi tornano a Latina dopo 52 anni

14 novembre 2025
Ore 20:00
I Lupi tornano a Latina dopo 52 anni
Sport

Crotone-Sorrento per far rivincere lo Scida

14 novembre 2025
Ore 20:00
Crotone-Sorrento per far rivincere lo Scida
Sport

Vibonese-Vigor accende il weekend: il Sambiase sogna

14 novembre 2025
Ore 11:03
Vibonese-Vigor accende il weekend: il Sambiase sogna
Sport

Catanzaro a riposo, tocca a Crotone e Cosenza

13 novembre 2025
Ore 20:00
Catanzaro a riposo, tocca a Crotone e Cosenza
Sport

Calabria pronta ad accogliere il Giro d'Italia 2026

13 novembre 2025
Ore 13:31
Calabria pronta ad accogliere il Giro d'Italia 2026
Sport

Futsal futura e Soverato cadono nel settimo turno

12 novembre 2025
Ore 17:19
Futsal futura e Soverato cadono nel settimo turno
Sport

Smile Cosenza, la nuova sfida in len Conference Cup

12 novembre 2025
Ore 12:47
Smile Cosenza, la nuova sfida in len Conference Cup
Sport

Pirossigeno Cosenza, contro il Napoli pari e polemiche

10 novembre 2025
Ore 18:16
Pirossigeno Cosenza, contro il Napoli pari e polemiche
Sport

Il Crotone a Salerno per ritrovare gioco e punti

Mister Emilio Longo, nonostante le tre sconfitte consecutive, è convinto che il suo Crotone sia in crescita alla vigilia della trasferta a Salerno

10 novembre 2025
Ore 11:31
Il Crotone a Salerno per ritrovare gioco e punti
