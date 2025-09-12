Social
Il Crotone a Potenza con fiducia nei propri mezzi

Nella quarta di campionato di serie C, gli squali di mister Longo vanno in Basilicata per confermare margini di crescita, sentiamo l’allenatore rossoblù

12 settembre, 2025
crotone
