Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>La Reggina travolge la V...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

La Reggina travolge la Vibonese e avvicina la vetta

In Serie D, la Reggina fa suo il derby tutto calabrese travolgendo la Vibonese 3-0. Gara sospesa invece per la Vigor Lamezia, avanti 2-0 sul campo dell’Enna

19 gennaio, 2026
Tag
Serie D · reggina calcio · vibonese calcio · vigor lamezia
Sport

Verso Cosenza Crotone: i lupi perdono Florenzi

16 gennaio 2026
Ore 11:44
Verso Cosenza Crotone: i lupi perdono Florenzi
Sport

Cosenza-Crotone, derby tra caos e rivalità

19 gennaio 2026
Ore 13:46
Cosenza-Crotone, derby tra caos e rivalità
Sport

Per il Cosenza Calcio un futuro sempre più incerto

17 gennaio 2026
Ore 13:17
Per il Cosenza Calcio un futuro sempre più incerto
Sport

Reggina-Vibonese accende la 20esima giornata di serie D

17 gennaio 2026
Ore 12:54
Reggina-Vibonese accende la 20esima giornata di serie D
Sport

Il Catanzaro chiamato all'impresa a Venezia

16 gennaio 2026
Ore 18:22
Il Catanzaro chiamato all'impresa a Venezia
Sport

Serie D, la Reggina verso il derby contro la Vibonese

16 gennaio 2026
Ore 18:19
Serie D, la Reggina verso il derby contro la Vibonese
Sport

Domenica il big match Trebisacce-Praiatortora

15 gennaio 2026
Ore 21:01
Domenica il big match Trebisacce-Praiatortora
Sport

Serie D, la Vibonese prova a ripartire con Capodicasa

15 gennaio 2026
Ore 12:34
Serie D, la Vibonese prova a ripartire con Capodicasa
Sport

Il Catanzaro vuole rifarsi contro il Venezia

14 gennaio 2026
Ore 18:35
Il Catanzaro vuole rifarsi contro il Venezia
Sport

Gualtieri lascia il Cosenza

14 gennaio 2026
Ore 18:03
Gualtieri lascia il Cosenza
Sport

Basket, la Viola Reggio Calabria mette la quinta

14 gennaio 2026
Ore 13:16
Basket, la Viola Reggio Calabria mette la quinta
Sport

La Reggina vince ancora, notte fonda per la Vibonese

12 gennaio 2026
Ore 18:19
La Reggina vince ancora, notte fonda per la Vibonese
Sport

Salernitana-Cosenza, in palio ci sono i play-off

12 gennaio 2026
Ore 13:47
Salernitana-Cosenza, in palio ci sono i play-off
Sport

Serie D calabresi in campo per la 19esima giornata

10 gennaio 2026
Ore 12:20
Serie D calabresi in campo per la 19esima giornata
Sport

Verso Crotone-Altamura: Longo carica gli squali

9 gennaio 2026
Ore 17:58
Verso Crotone-Altamura: Longo carica gli squali
Sport

Per il Catanzaro sfida al vertice a Frosinone

9 gennaio 2026
Ore 17:55
Per il Catanzaro sfida al vertice a Frosinone
Sport

A Catanzaro formazione pugilistica con Massai e Marsili

9 gennaio 2026
Ore 13:49
A Catanzaro formazione pugilistica con Massai e Marsili
Sport

Pirossigeno Cosenza Ko anche a Genzano

9 gennaio 2026
Ore 13:46
Pirossigeno Cosenza Ko anche a Genzano
Sport

Il Catanzaro prepara l'assalto al Frosinone

8 gennaio 2026
Ore 14:00
Il Catanzaro prepara l'assalto al Frosinone
Sport

Le Final four di futsal al nuovo palasport di Lamezia

7 gennaio 2026
Ore 20:00
Le Final four di futsal al nuovo palasport di Lamezia
Sport

Trofeo Reggio Bic, sport e inclusione al Palacalafiore

7 gennaio 2026
Ore 12:48
Trofeo Reggio Bic, sport e inclusione al Palacalafiore

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

LaC Storie, la montagna incantata

LaC Storie, la montagna incantata

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Società

Arte e solidarietà, al via la mostra "Artisti per Gaza"

Arte e solidarietà, al via la mostra \"Artisti per Gaza\"