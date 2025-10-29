Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Mantova-Catanzaro, Aquil...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Mantova-Catanzaro, Aquile a caccia di punti

Il turno infrasettimanale di Serie B vede il Catanzaro volare a Mantova per dare continuità ai risultati dopo la vittoria casalinga maturata contro il Palermo

29 ottobre, 2025
Tag
serie b · catanzaro calcio · mantova
Sport

Cosenza, capitan D'Orazio guarda con fiducia al futuro

28 ottobre 2025
Ore 20:22
Cosenza, capitan D'Orazio guarda con fiducia al futuro
Sport

Crotone in cerca di riscatto in Coppa Italia

28 ottobre 2025
Ore 12:11
Crotone in cerca di riscatto in Coppa Italia
Sport

La Pirossigeno Cosenza trova la prima gioia

27 ottobre 2025
Ore 14:06
La Pirossigeno Cosenza trova la prima gioia
Sport

Serie C, Cosenza a caccia dei tre punti

25 ottobre 2025
Ore 11:38
Serie C, Cosenza a caccia dei tre punti
Sport

Serie D, Torrisi si prende la Reggina e chiama i tifosi

25 ottobre 2025
Ore 11:20
Serie D, Torrisi si prende la Reggina e chiama i tifosi
Sport

Il Crotone in trasferta contro la Cavese per vincere

24 ottobre 2025
Ore 17:38
Il Crotone in trasferta contro la Cavese per vincere
Sport

Serie B, il Catanzaro attende la corazzata Palermo

24 ottobre 2025
Ore 17:32
Serie B, il Catanzaro attende la corazzata Palermo
Sport

Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile

24 ottobre 2025
Ore 12:31
Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile
Sport

Serie C, Crotone e Cosenza preparano l'undicesimo turno

23 ottobre 2025
Ore 18:34
Serie C, Crotone e Cosenza preparano l'undicesimo turno
Sport

Il nuovo Ceravolo di Catanzaro

23 ottobre 2025
Ore 16:09
Il nuovo Ceravolo di Catanzaro
Sport

Dilettanti, il mal di trasferta della Plm Morrone

23 ottobre 2025
Ore 12:35
Dilettanti, il mal di trasferta della Plm Morrone
Sport

Andrea Notaro vicecampione europeo di Body building

23 ottobre 2025
Ore 12:32
Andrea Notaro vicecampione europeo di Body building
Sport

Promozione a buon avvio per la matricola Rocca di Neto

22 ottobre 2025
Ore 18:57
Promozione a buon avvio per la matricola Rocca di Neto
Sport

Polito: «Fiducia totale in Alberto Aquilani»

22 ottobre 2025
Ore 12:48
Polito: «Fiducia totale in Alberto Aquilani»
Sport

Vibonese in testa, beffa Sambiase e rinascita Vigor

21 ottobre 2025
Ore 18:11
Vibonese in testa, beffa Sambiase e rinascita Vigor
Sport

Catanzaro, crisi senza fine: il pensiero di Brighenti

21 ottobre 2025
Ore 12:11
Catanzaro, crisi senza fine: il pensiero di Brighenti
Sport

La Cadi futura fa festa, pari del Soverato

20 ottobre 2025
Ore 19:03
La Cadi futura fa festa, pari del Soverato
Sport

Serie D, Reggina sconfitta dalla Vigor e contestata

20 ottobre 2025
Ore 12:24
Serie D, Reggina sconfitta dalla Vigor e contestata
Sport

Serie B, il Catanzaro riceve il Padova al Ceravolo

18 ottobre 2025
Ore 12:32
Serie B, il Catanzaro riceve il Padova al Ceravolo
Sport

Reggio Calabria capitale europea del basket paralimpico

18 ottobre 2025
Ore 12:28
Reggio Calabria capitale europea del basket paralimpico
Sport

Catanzaro, Fiaccola olimpica con tre tedofori di eccezione

18 ottobre 2025
Ore 12:24
Catanzaro, Fiaccola olimpica con tre tedofori di eccezione
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - Stortarte

LaC Storie - Stortarte

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione