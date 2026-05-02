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Playoff serie C, il Crotone ospita il Cerignola

In Serie C, il Crotone è pronto a scendere in campo per il primo turno play off del Girone. Allo Scida arriva l'Audace Cerignola.

2 maggio, 2026
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playoff · serie c · crotone calcio
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La Pirossigeno vince e spera ancora nella salvezza

29 aprile 2026
Ore 12:24
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Promozione A, 90 minuti di fuoco per l'Eccellenza

2 maggio 2026
Ore 11:35
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Palermo-Catanzaro, test playoff per i giallorossi

1 maggio 2026
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1 maggio 2026
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Cronoscalata del Pollino, al via la 25esima edizione

30 aprile 2026
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30 aprile 2026
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30 aprile 2026
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Basket, Reggio e Catanzaro volano ai playoff

29 aprile 2026
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28 aprile 2026
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28 aprile 2026
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28 aprile 2026
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27 aprile 2026
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25 aprile 2026
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25 aprile 2026
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24 aprile 2026
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24 aprile 2026
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24 aprile 2026
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24 aprile 2026
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23 aprile 2026
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23 aprile 2026
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