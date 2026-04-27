Praiatortora in serie D, gioia incontenibile dei tifosi

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A Praia a Mare è esplosa la gioia durante i festeggiamenti per la promozione della squadra locale in Serie D, un'occasione per riscoprire anche i valori dell'unione e del bene comune.