L’attaccante lametino in 20’ segna per tre volte e spiana la strada per la vittoria dei luzzesi. Sul podio anche il difensore Graziadio dell’Altomonte RC e il portiere Vijande del Campora

Nuova settimana e nuova classifica della Top 3 di LaC News24 che, in questa occasione, premia i migliori tre del ventunesimo turno del girone A del campionato di Promozione.

Il primo posto per Marcello Percia Montani, attaccante della DB Rossoblù Luzzi. L’attaccante si regala una tripletta in 20 minuti ma soprattutto consente alla sua squadra di restare al 3° posto per continuare a sperare nella risalita. Prestazione TOP che cancella quelle opache di qualche settimana fa soprattutto su un terreno non proprio confacente alle proprie caretteristiche.

Secondo posto per Mattia Graziadio, difensore dell’Altomonte RC. Il classe 2003 gioca la partita perfetta. Chiamato a sostituire l’icona Bertini fermo per squalifica, il cassanese in prestito all’Altomonte RC proprio dal Cassano Sybaris, realizza la classica rete dell’ex che vale la vittoria, non esulta se non per la dedica alla propria innamorata.

Terzo posto per Fernando Marti Vijande, portiere del Campora. Esce dal campo come il migliore in assoluto, abbassa la saracinesca e disinnesca gli avanti della PLM Morrone. Almeno 3 gli interventi risolutivi che premiano i guantoni dell’estremo difensore.