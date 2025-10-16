Social
Serie C, Crotone e Cosenza preparano il decimo turno

In Serie C si giocherà la decima giornata: Cosenza e Crotone scenderanno entrambe in campo sabato pomeriggio. I Lupi saranno di scena in casa del Sorrento, mentre i pitagorici ospiteranno il Monopoli.

16 ottobre, 2025
