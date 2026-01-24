Social
Serie C, per il Cosenza c'è l'esame Catania

Dopo la brutta sconfitta nel derby con il Crotone, gli undici di Antonio Buscè si preparano alla sfida di domani a Catania dell'ex Toscano. Patrizia De Napoli

24 gennaio, 2026
Tag
serie c · cosenza calcio
