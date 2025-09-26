Social
Serie D, a Lamezia Terme un derby infuocato

Tutto pronto per la quinta giornata del girone I. Si prevede un turno infuocato con il derby Vigor Lamezia-Sambiase e con Reggina e Vibonese chiamate al riscatto dopo la sconfitta dell'infrasettimanale.

26 settembre, 2025
calcio calabria · serie d · lamezia terme · vigor lamezia · sambiase
Sport

Catanzaro-Juve Stabia, Aquilani: «Vogliamo vincere»

26 settembre 2025
Ore 12:16
Sport

Il grande tennis sbarca in Calabria con la Wta 125

26 settembre 2025
Ore 18:44
Sport

Sorride il Sambiase. Brutti stop per Reggina e Vigor

25 settembre 2025
Ore 18:58
Sport

Stranges chiede concentrazione alla Morrone

24 settembre 2025
Ore 18:10
Sport

Buone notizie per il Catanzaro prima della Juve Stabia

24 settembre 2025
Ore 17:10
Sport

Cosenza: Buscè ha gli uomini contati

24 settembre 2025
Ore 12:30
Sport

Il Crotone a Bergamo per verificare l'equilibrio

24 settembre 2025
Ore 12:10
Sport

Cosenza e Crotone pronte al test infrasettimale

23 settembre 2025
Ore 19:08
Sport

Vrenna a 11 in campo: bilancio e obiettivo playoff

23 settembre 2025
Ore 11:39
Sport

Serie D, Vibonese-Reggina nel segno dell'equilibrio

22 settembre 2025
Ore 12:14
Sport

Diventare arbitri, aperte le iscrizioni ai corsi

22 settembre 2025
Ore 12:10
Sport

La Pirossigeno presenta le squadre

20 settembre 2025
Ore 10:44
Sport

Dall Argentina alla Calabria per inseguire un sogno

20 settembre 2025
Ore 10:42
Sport

Catanzaro, Cosenza e Crotone oggi in campo

20 settembre 2025
Ore 10:33
Sport

Casertana-Cosenza, sold out nel settore ospiti

19 settembre 2025
Ore 19:15
Sport

Il Crotone torna in campo contro il Siracusa

19 settembre 2025
Ore 17:13
Sport

Serie D, verso il derby tra Vibonese e Reggina

19 settembre 2025
Ore 12:02
Sport

Il Catanzaro cerca il colpaccio in casa della Reggiana

19 settembre 2025
Ore 12:01
Sport

Catanzaro, Crotone e Cosenza pronti al weekend

18 settembre 2025
Ore 17:33
Cosenza Calcio

Dametto: «Cosenza squadra unita, qui per vincere»

Il difensore Dametto racconta il gruppo del Cosenza: «Tanta qualità, ma serve umiltà». E sul tifo: «Noi vogliamo vincere, anche senza pubblico»

 

18 settembre 2025
Ore 14:34
Sport

Fdc Bisignano, prima storica vittoria in Promozione

18 settembre 2025
Ore 12:30
