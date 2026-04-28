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Serie D, verdetti rinviati all'ultima giornata

Nel penultimo turno di Serie D, calabresi imbattute, ma tutto ancora aperto. La Reggina vince, ma il primo posto resta un traguardo complicato da raggiungere.

28 aprile, 2026
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calcio calabria · serie d
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Il Pianette futsal scrive la storia: è promozione in C1

24 aprile 2026
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Praiatortora in serie D, gioia incontenibile dei tifosi

27 aprile 2026
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25 aprile 2026
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25 aprile 2026
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24 aprile 2026
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Catanzaro, al "Politeama" il concorso nazionale Open dance

24 aprile 2026
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24 aprile 2026
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23 aprile 2026
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Pirossigeno Cosenza, tre punti per credere nei playout

23 aprile 2026
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22 aprile 2026
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22 aprile 2026
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Catanzaro, il patron Noto: «Playoff tabù da sfatare»

21 aprile 2026
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21 aprile 2026
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Estasi Praiatortora, i tirrenici volano in serie D

20 aprile 2026
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Praiatortora in serie D, tifosi in delirio

20 aprile 2026
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Crotone, sfida Playoff a Casarano

18 aprile 2026
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Cosenza all'esame Trapani, rientra Mazzocchi

18 aprile 2026
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Serie B, il Catanzaro si prepara alla trasferta contro la Juve Stabia

17 aprile 2026
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Serie D, la Reggina vince e spera ancora

17 aprile 2026
Ore 12:00
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17 aprile 2026
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16 aprile 2026
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